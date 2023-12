Galaxy S25 come l'S24, la fotocamera potrebbe essere la stessa

Manca ancora molto tempo all’arrivo del 2025, ma su Internet circolano già diverse voci che parlano di Samsung e dei suoi top di gamma previsti per quell’anno. A quanto pare l’azienda sudcoreana potrebbe decidere, secondo quanto riportato da alcuni rumor, di abbandonare il sensore di immagine ISOCELL GN3 per ospitare dei sensori Sony. Questi andrebbero ad implementare il Galaxy S25 e il Galaxy S25+.

Un recente rapporto però suggerisce che l’informazione potrebbe essere falsa, visto che l’idea reale di Samsung sarebbe quella di restare fedele al suo sensore.

Tale notizia però è stata rafforzata ulteriormente in queste ore. Su Twitter/X un celebre leaker avrebbe infatti riferito che Samsung potrebbe effettivamente utilizzare il sensore ISOCELL GN3 sui Galaxy S25, proprio come fatto con gli attuali Galaxy S23 ed S23+. Le voci parlano della stessa scelta anche per i nuovi S24.

Samsung potrebbe non cambiare il sensore della sua fotocamera neanche nel 2025

La scelta di Samsung di tenere ancora il suo sensore ISOCELL GN3 non sarebbe del tutto avventata. Effettivamente questo componente funziona da Dio. L’ISOCELL GN3 di Samsung fa parte dell’ultima generazione di sensori annunciata nel 2022. Questo utilizza la tecnologia Tetrapixel, che combina quattro pixel in uno per migliorare la sensibilità soprattutto in condizioni di scarsa luminosità, riducendo così il rumore.

Questo sensore è anche in grado di registrare video 8K a 30 fps, video 4K a 120 fps e video FHD a 480 fps. Nel complesso, il sensore ISOCELL GN3 offre un’elevata qualità dell’immagine, prestazioni veloci e il supporto per i video in alta risoluzione.

Del resto, perché cambiare qualcosa che sembra funzionare molto bene? Quello che lascia perplessi è che tanti produttori di fotocamere sarebbero soliti ultimamente scegliere i sensori di Sony. Questi effettivamente offrono una serie di vantaggi, come ad esempio una velocità di lettura più elevata e una gamma dinamica più ampia.

Al momento non si hanno altre informazioni in merito e la situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro. Seguiranno molto presto nuove indiscrezioni.