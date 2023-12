Samsung Galaxy S25 Ultra avrà una fotocamera pazzesca

Ormai manca veramente poco a quello che dovrebbe essere il lancio dei nuovi Samsung Galaxy S24, anche se gli utenti un’idea se la sono già fatto. In questi mesi sono infatti arrivate una serie di indiscrezioni che hanno in un certo senso anticipato quel che si potrà vedere tra circa un mese. Durante le ultime ore nuove voci avrebbero fatto capolino sul web parlando delle specifiche della fotocamera del modello S24 Ultra.

La fonte avrebbe infatti pubblicato una sorta di roadmap stabilita per la fotocamera dei prossimi esemplari della gamma Ultra, arrivando fino al Samsung Galaxy S26 Ultra del 2026.

Samsung Galaxy S24 Ultra ma non solo, ecco alcuni dettagli sull’S25 Ultra e sull’S26 Ultra

A partire dal Galaxy S24 Ultra del prossimo anno, la fonte afferma che Samsung implementerà un nuovo teleobiettivo ripiegato da 50 MP. Tuttavia, non è stato specificato lo zoom, aspetto che ha fatto parlare molto in questi mesi. Diversi rumor indicano che il telefono avrà una fotocamera 3x da 50MP o una fotocamera 5x, sempre da 50MP.

Passando al Galaxy S25 Ultra, che dovrebbe arrivare nel 2025, il leaker in questione afferma che il telefono avrà un teleobiettivo ripiegato ad apertura variabile, pertanto anche con zoom variabile. Si tratterebbe di un aggiornamento importante che sarà in grado di conferire allo smartphone la possibilità di scattare foto dalla qualità invariata anche con lo zoom. Anche la fotocamera principale dovrebbe essere aggiornata, ma non ci sono specifiche precise al momento. Diversa è la situazione per il sensore ultrawide, che invece dovrebbe essere da 50 MP. In questo caso influirà sensibilmente l’utilizzo del pixel binning.

Il Galaxy S26 Ultra invece, previsto per il 2026, vedrà un sensibile aggiornamento sulla fotocamera principale da 200 MP. Le indiscrezioni, probabilmente troppo lungimiranti, affermano che la dimensione del sensore dovrebbe essere di 1/1,10″, dotato di pixel da 0,7 micron. In confronto, il Galaxy S23 Ultra racchiude un obiettivo principale da 200 MP con un sensore da 1/1,3″ e pixel da 0,6 micron.