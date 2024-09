Galaxy S25 ed S25+: il design delle fotocamere nasconde un problema

Dopo la presentazione di Apple con i suoi nuovi iPhone 16, non si smette di parlare dell’azienda rivale diretta, ovvero Samsung. A gennaio, o al massimo a febbraio, arriveranno i prossimi telefoni della linea Galaxy S25, dei quali affiorano sempre più dettagli interessanti in questi giorni.

Stando a quanto riportato nelle ultime ore, gli utenti Android dovranno aspettarsi, almeno all’apparenza, delle fotocamere spesse sul retro. Inoltre, secondo quanto riferito, queste presenteranno degli spazi vuoti tra la cornice e il telaio del telefono, creando dunque una potenziale trappola per la polvere.

Samsung Galaxy S25 ed S25+: arriva un’immagine che mostra il design delle fotocamere

I rendering di cui si parla in queste ore sono stati pubblicati su Weibo da uno dei leaker più famosi in assoluto. Secondo quanto descritto, il Galaxy S25 Ultra si discosterà da questo design del comparto fotografico.

Molte persone, dopo aver visto l’immagine, hanno cominciato a lamentarsi nei commenti proprio per questo design molto incline ad accumulare polvere. Sono stati anche effettuati dei confronti tra vari telefoni di Xiaomi, in quali in passato sono stati implementati con un design simile. Effettivamente, dando uno sguardo all’immagine in altro, sembra davvero difficile tenere pulito quello che dovrebbe essere il prossimo Galaxy S25 o S25+.

A molti altri utenti però questo design è piaciuto. In giro per il web infatti si dice che riesce a far sembrare le fotocamere dei grandi pulsanti, un po’ come se fosse qualcosa di diverso dal solito.

Probabilmente la polvere sarà un piccolo problema, ma d’altronde ci sono svariati top di gamma che presentano questa lacuna. L’S25 e l’S25+ saranno telefoni di punta e quindi molti utenti li acquisteranno per le prestazioni straordinarie e la qualità costruttiva oltre che per le eccellenti fotocamere. È chiaro che al momento queste sono solo indiscrezioni e che ci saranno diverse altre notizie nel periodo prossimo.