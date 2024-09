No, Apple non ha rivoluzionato il look del suo dispositivo di punta. Da diverse ore ormai non si fa altro che parlare di iPhone 16 e 16 Pro, gli smartphone che il colosso di Cupertino ha presentato all’ormai tradizionale appuntamento di settembre. Le principali novità riguardano foto, video e Apple Intelligence, e non a caso è stato introdotto un nuovo pulsante che – a quanto si legge sui social e su YouTube – gli utenti non vedono l’ora di usare.

Controllo Fotocamera: la novità di iPhone 16 e 16 Pro

Il pulsante in questione si chiama Controllo Fotocamera, ed è posizionato sulla cornice laterale destra dei nuovi smartphone di Apple. È in cristallo di zaffiro, non è in rilievo come gli altri ed è composto da un interruttore sensibile al tocco che riproduce la sensazione del clic, un sensore di pressione che rileva il tocco leggero, e un sensore capacitivo che permette le interazioni touch.

Ma a cosa serve nella pratica? Come mostrato da Apple nel corso dell’evento “It’s Glowtime”, ci sono delle gesture che corrispondono a precise azioni:

Clic singolo: apertura dell’app di sistema Fotocamera

Clic singolo con app Fotocamera aperta: scatto

Clic e pressione: apertura app Fotocamera e registrazione di un video

Pressione leggera: apertura impostazioni come lo zoom

Pressione leggera per due volte: selezione di altre impostazioni, come la messa a fuoco

Scorrimento: regolazione e modifica di parametri come zoom, esposizione e profondità

Ma non è tutto, perché – con un futuro aggiornamento (che probabilmente arriverà nel 2025) – premendo questo pulsante su iPhone 16 e 16 Pro sarà possibile inquadrare un soggetto per ottenere informazioni. Ad analizzare il tutto ci penserà Apple Intelligence, che sarà in grado di fornire recensioni su un ristorante, indicare la razza di un cane, aggiungere un appuntamento sul calendario inquadrando un volantino e altro ancora.

iPhone 16 e 16 Pro (presentati insieme ad Apple Watch Series 10 e AirPods 4ª Gen) saranno disponibili al preordine da venerdì 13 settembre a prezzi di partenza di 979 euro e 1.239 euro rispettivamente.