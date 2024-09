Galaxy S25 ed S25+: nuove notizie deludono fortemente gli utenti

Sebbene l’attenzione sembri tutta dirottata sui nuovi iPhone di Apple, c’è ancora tanto da parlare sui prossimi top di gamma di Samsung. Sono arrivate tante indiscrezioni ad interrompere la quiete e ad allietare coloro che cercavano notizie in merito al nuovo trittico di flagship ma mancano ancora diverse sicurezze e diverse informazioni.

Questi potrebbero non essere così diversi dai loro predecessori, esattamente come anticipato più volte in quest’ultimo periodo. Come si è potuto già vedere dai primi rendering che mostrano proprio quelli che potrebbero essere i Galaxy S25, ci sarebbe qualche piccola modifica ma nelle ultime ore è arrivata una doccia fredda.

Galaxy S25 ed S25+ con velocità di ricarica immutate, ecco cosa succede

Stando a quanto riportato durante le ultime ore, la certificazione 3C avrebbe svelato nuovi dettagli sulle velocità di ricarica dei prossimi Galaxy S25 ed S25+. Secondo le notizie trapelate, non ci sarà alcun miglioramento per la ricarica cablata rispetto ad S24 e S24+. I prossimi Galaxy S25 ed S25+ si ricaricheranno rispettivamente a 25 e 45 W. Le velocità di ricarica wireless invece non sono state rivelate.

La certificazione 3C per Galaxy S25 Ultra ha rivelato che anch’esso si ricaricherà come il modello Plus e dunque a 45 W. Ancora più interessante, il top di gamma assoluto, almeno secondo la fonte, dovrebbe supportare la connettività satellitare. Si tratterà senza dubbio di uno smartphone molto potente ma questi aspetti potrebbero lasciar filtrare un po’ di delusione.

Il cambiamento più importante che ci sarà, però apparterrà proprio al modello Ultra: secondo le indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane, sarebbe stato confermato un design molto meno spigoloso e più comodo in termini di ergonomia. Più persone avevano riferito di non essersi trovate bene con il Galaxy S24 Ultra per via dei suoi bordi molto squadrati. Ora la situazione potrebbe cambiare, ma non troppo.