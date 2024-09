Galaxy S25: le nuove immagini deludono gli utenti, ecco perché

Qualche giorno fa si parlava insistentemente del prossimo top di gamma di casa Samsung che è comparso sul web con alcune immagini render. Il Galaxy S25 Ultra fino ad ora è stato già tanto chiacchierato e diverse indiscrezioni hanno fornito una panoramica su quello che potrebbe essere il prossimo flagship del colosso sudcoreano.

Durante le scorse ore sono arrivate nuove indiscrezioni all’interno di un rapporto pubblicato sul web, il quale concede una nuova panoramica sul piccolo di Samsung, ovvero il prossimo Galaxy S25.

Samsung Galaxy S25 per la prima volta in foto (render)

Oggi è la prima volta che si può dare uno sguardo a quello che potrebbe essere questo dispositivo. Secondo la fonte, l’S25 sarà rimpicciolito in quasi ogni aspetto rispetto all’S24. Si presume infatti che le dimensioni saranno pari a 146,9 x 70,4 x 7,2 mm. Questo lo renderebbe indubbiamente più piccolo e compatto rispetto all’attuale Galaxy S24, il quale misura precisamente 147 x 70,6 x 7,6 mm. Nonostante ciò, il display sarà probabilmente più o meno lo stesso ovvero con una diagonale da 6,17 pollici, misura che probabilmente verrà arrotondata per eccesso a 6,2 pollici.

Per quanto riguarda il design, sembra che non si discosterà troppo dal suo predecessore. Tuttavia, un aspetto sembrerebbe diverso: gli anelli che cingono le tre fotocamere compaiono con un aspetto molto simile a quelli visti a bordo del Galaxy S25 Ultra. Inoltre, le cornici sembrano essere un po’ più sottili rispetto a prima e, motivo di delusione, il frame piatto e spigoloso sembra essere destinato a restare ancora per un altro anno.

Il rapporto menziona inoltre che i modelli non Ultra otterranno un potenziamento della RAM. Secondo quanto riferito, al momento del lancio il Galaxy S25 partirà da 12 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. L’aumento della RAM è probabilmente correlato all’intelligenza artificiale che Samsung inserirà a bordo dei suoi nuovi modelli. A quanto pare si parla anche di una batteria invariata e dunque sempre da 4.000 mAh.