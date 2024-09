Samsung, il Galaxy S25 compare sul web con una nuova immagine

Sebbene l’attenzione ultimamente sia completamente concentrata sui nuovi modelli di iPhone presentati da Apple durante gli scorsi giorni, c’è sempre tempo di parlare anche dell’azienda rivale per eccellenza, ovvero di Samsung. C’è stata tanta ironia durante la presentazione dei prodotti di Apple e allo stesso tempo ora c’è tanta attesa per quanto riguarda l’arrivo del top assoluto dell’azienda sudcoreana, ovvero il Samsung Galaxy S25 Ultra.

L’esperto di leak Steve Hemmerstoffer, noto su X come @OnLeaks, ha condiviso i rendering del flagship Android, anticipando dunque quello che potrebbe essere il suo design. Il cambiamento principale riguarda gli angoli: i Galaxy S25 Ultra saranno leggermente arrotondati. Si tratta di una scelta molto gradita dagli utenti in quanto a bordo dei top precedenti qualcuno ha segnalato di aver provato fastidio nell’impugnatura visti i bordi molto spigolosi. Tutto ciò sembra dunque trovare riscontro all’interno delle immagini pubblicate sul web.

Samsung Galaxy S25 Ultra: il render pubblicato conferma alcune voci

Stando a quanto riportato, il telefono peserà 219 grammi, il che lo renderebbe più leggero dei 232 grammi del Galaxy S24 Ultra. Le indiscrezioni affermano che questo porterà a dimensioni più armoniose e ad un ingombro ridotto. Il telefono dovrebbe misurare 162,8 x 77,6 x 8,2 mm. Nonostante le dimensioni più piccole, si dice che il Galaxy S25 Ultra avrà lo stesso schermo da 6,8 pollici del suo predecessore. Questo suggerisce che il telefono avrà cornici più piccole.

Infine, le immagini mostrano che il Galaxy S25 Ultra avrà le stesse fotocamere in termini di ampiezza dei fori, proprio come sul Galaxy Z Fold 6, anche se si dice che il design della fotocamera non è ancora noto.

In breve, ciò che sembra confermato a questo punto è che il Galaxy S25 Ultra abbandonerà sia gli angoli squadrati che i lati curvi. La fonte sembra essere in genere molto attendibile, per cui questa potrebbe essere la prima volta che gli utenti vedono un anticipo del prodotto reale.