Galaxy S25 Ultra, è già sfida con l'iPhone 16 Pro: avrà il doppio della RAM

Con il lancio nel 2025 del suo prossimo top di gamma Galaxy S25 Ultra, Samsung potrebbe avere un telefono con un’enorme memoria RAM. Secondo quanto riportato, questa potrebbe arrivare a ben 16 GB. Le possibili ragioni del cambiamento potrebbero avere a che fare con l’aggiornamento alla One UI 7 o con Galaxy AI in quanto potrebbero potrebbe esserci bisogno di più RAM per consentirne il funzionamento senza problemi.

Bisogna inoltre notare che Samsung è un grande produttore in termini di memorie e che i prezzi di queste ultime sono in calo. Il colosso potrebbe quindi aver deciso che è il momento di stupire gli utenti e di spingerli verso l’acquisto di un Galaxy S25 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Ultra, lo smartphone potrebbe battere iPhone 16 Pro sulla RAM

L’ultima volta che Samsung ha offerto 16 GB di RAM su un telefono è stato ai tempi del Galaxy S21 Ultra. Quella versione fu anche abbinata all’incredibile quantità di spazio di archiviazione da ben 1 TB, quindi è lecito aspettarsi una combinazione simile a bordo del prossimo Galaxy S25 Ultra.

Anche Apple sta aggiornando le sue memorie RAM, il tutto per necessità. Il colosso di Cupertino infatti con la sua nuova gamma iPhone 16 partire da 8 GB di RAM in quanto sono utili per far funzionare la nuova Apple Intelligence in arrivo con iOS 18.

È proprio questo dunque il motivo principale per cui Apple Intelligence può essere eseguita solo su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max al momento, i quali sono dotati di una quantità di RAM pari a 8 GB.

Tuttavia, le indiscrezioni parlano del Samsung Galaxy S25 Ultra come lo smartphone che doppierà gli iPhone 16 di Apple in termini di RAM. Questo porta a pensare che l’interfaccia software One UI 7 basata su Android 15 dovrebbe godere di grande fluidità. Al momento queste sono indiscrezioni ma le fonti risultano molto affidabili.