Galaxy S25 Ultra punta di diamante per Samsung: ecco quanto venderà

Si continua a parlare veramente tanto di quella che sarà la prossima serie di punta del mondo Samsung. Gli utenti si sono ritrovati più volte a riscontrare qualche notizia sul web che parlasse di alcuni aspetti che molto probabilmente andranno a rappresentare i nuovi Galaxy S25. Nelle ultime ore sono addirittura emerse delle stime in merito a quelle che potrebbero essere le vendite, mettendo in mostra la grande importanza del modello Ultra.

Samsung Galaxy S25 Ultra sarà la vera star anche in termini di vendite

Secondo le previsioni, il prossimo anno potrebbe assumere caratteri molto simili sotto questo punto di vista. Infatti, almeno stando alla fonte che è The Elec, Samsung avrebbe inviato ordini molto grandi ai fornitori per quanto riguarda i componenti della serie Galaxy S25. Si prevede infatti che Samsung potrebbe arrivare a consegnare ben sei milioni di unità dei suoi nuovi S25, cinque milioni di Galaxy S25+ e addirittura ben 11 milioni di Galaxy S25 Ultra. Esatto: tutto dovrebbe essere proprio come visto durante l’ultimo anno, percentuale più, percentuale meno. A dominare le vendite sarà con ampia probabilità il vero flagship, quello di cui nell’ultimo periodo si è parlato di più.

Il Galaxy S25 Ultra, stando ai rumor che sono trapelati sul web in queste settimane, avrà un display leggermente più grande il quale raggiungerà i 6,9 pollici e con angoli arrotondati in modo da uniformarsi, almeno secondo alcuni aspetti, al resto della serie S25. Samsung prevede dunque di vendere un totale circa 22 milioni di Galaxy S25 nel primo semestre del prossimo anno, e quasi la metà sarà rappresentata proprio dal modello Ultra.

I mercati principali per l’S25 Ultra saranno il Nord America, che rappresenta oltre il 30% delle vendite, e l’Europa. Inoltre, Samsung rilascerà anche una versione più sottile, il Galaxy S25 FE, per competere con l’iPhone 17 Slim, atteso per il prossimo anno. Nel complesso, Samsung potrebbe vendere oltre 30 milioni di Galaxy S25 nel 2025, un risultato notevole.