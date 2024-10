Samsung Galaxy S25 Ultra sarà molto simile ai suoi fratelli minori | FOTO

La linea di smartphone Galaxy S24 di Samsung potrebbe racchiudere al suo interno alcuni tra i migliori telefoni del 2024, anche se c’è un aspetto da notare: i prodotti che ne fanno parte sembrano essere diversi tra loro. Prendendo in esame il Galaxy S24 Ultra infatti, questo è più squadrato, ha un layout delle fotocamere diverso e tante altre cose. Con i nuovi Galaxy S25 però tutto dovrebbe cambiare sotto quest’aspetto.

Il leaker Ice Universe ha pubblicato un’immagine di quelli che sembrano dei mockup della linea Galaxy S25. Effettivamente sembrano veri, ma visto che ci vuole ancora molto tempo per la presentazione, non può essere. L’immagine mostra solo la parte anteriore e già questo basta a rafforzare le voci che sono già arrivate settimane fa.

Samsung è pronta a modificare l’estetica del suo modello Ultra nella serie Galaxy S25

Il Galaxy S25 Ultra abbandonerà gli angoli squadrati visti sui suoi predecessori adottando delle curve più morbide e rassomigliando molto di più gli altri due modelli.

Per chi non lo sapesse, infatti Samsung è in procinto di introdurre una grande novità che potrebbe piacere tanto soprattutto a chi ha tenuto tra le mani gli ultimi top di gamma. I possessori del Galaxy S24 Ultra ad esempio, si sono lamentati fortemente per i bordi troppo squadrati a tal punto da dargli fastidio alle mani durante alcune sessioni di utilizzo prolungato. La questione dunque sembra essere davvero seria, con il colosso sudcoreano che ora ha intenzione di accontentare tutti.

Secondo quanto riportato, infatti ci saranno delle nuove introduzioni dal punto di vista del design che vedranno i bordi leggermente smussati proprio per favorire l’ergonomia del prodotto. Il Galaxy S25 Ultra sarà quindi un top di gamma a tutti gli effetti, soprattutto per coloro che amano avere tra le mani uno smartphone grande ma comodo.