Samsung Galaxy S25 Ultra compare sul web con nuove immagini

Una foto che mostra un modello finto, fatto in alluminio, del Galaxy S25 Ultra è stata pubblicata online in queste ore da un leaker. Samsung sta provando a tenere tutto ovviamente nascosto ma a quanto pare senza troppi risultati. La cosa sorprendente del prodotto in questione che è spuntato su internet improvvisamente riguarda gli angoli e quanto questi siano arrotondati rispetto a quelli spigolosi che sono stati visti sul modello precedente.

Questo conferma dunque quanto trapelato ultimamente con svariate indiscrezioni e dunque che il Galaxy S25 Ultra avrà i bordi arrotondati, favorendo così l’ergonomia. La parte anteriore del dummy mostra cornici più sottili con una fotocamera frontale all’interno di un foro centrale. Sopra il display c’è un altoparlante mentre sul retro il layout della fotocamera sembra lo stesso di quello utilizzato sul Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy S25 Ultra arriva a inizio 2025: ecco tre nuove immagini sul web

Guardando a fondo il prodotto finto che è spuntato online, si nota come Samsung abbia scelto di seguire la stessa linea, o almeno così sembra. Sul retro infatti ecco tre obiettivi fotografici che sono montati verticalmente lungo il lato sinistro con due obiettivi più piccoli, sempre in verticale, ma alla destra dei tre più grandi. Sono trapelate anche le misure: il Galaxy S25 Ultra dovrebbe avere infatti dimensioni pari a 162,82 mm x 77,65 mm x 8,25 mm. Sarà dunque un po’ più alto, più stretto e più sottile dell’S24 Ultra.

Il nuovo flagship di Samsung sarà alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 4 che sarà il primo Snapdragon a essere prodotto utilizzando il processo produttivo a 3 nm. In questo caso, il SoC sarà realizzato da TSMC. Al momento, ovviamente si tratta di indiscrezioni, ma quando cominciano a comparire in rete i modelli fittizi dei prodotti, vuol dire che qualcosa di reale sta venendo fuori per il pubblico.