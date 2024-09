Galaxy S25 Ultra: nuove immagini e un video mostrano un aspetto molto atteso

Dopo aver assistito al lancio dei nuovi iPhone 16 di Apple e dei nuovi Google Pixel 9, gli utenti si stanno dirigendo a grandi passi verso i prossimi top di gamma, i Galaxy S25 di Samsung. Il modello che susciterà probabilmente maggiore interesse è senza dubbio il Galaxy S25 Ultra.

Il top di gamma sudcoreano potrebbe essere interessato da alcune modifiche del design peraltro molto acclamate dal pubblico. Dando uno sguardo alle scorse indiscrezioni, si è già vista una grande quantità di render e immagini varie che hanno confuso un po’ il pubblico. Oggi però c’è del nuovo materiale che lascia ben sperare chi aveva sentito di alcune modifiche pensate in favore di una maggiore ergonomia e comodità.

Galaxy S25 Ultra: le nuove immagini mostrano gli angoli smussati

Le immagini che al momento godono dei maggiori dettagli e del coefficiente più alto di attendibilità, sono certamente quelle comparse oggi sul web. Il Samsung Galaxy S25 Ultra potrebbe essere quello in queste foto o probabilmente potrebbe andarci molto vicino.

I render mostrano il telefono con angoli leggermente curvi rispetto al Galaxy S24 Ultra. Questa è una voce che si sta ripetendo da settimane: le fonti più credibili affermano che Galaxy S25 Ultra eliminerà i bordi taglienti e spigolosi del suo predecessore. Le immagini inoltre mostrano anche dei bordi più sottili in favore del display.

Verranno apportate modifiche anche ai lati del telefono ma, anche se in queste immagini si nota una cornice piatta, è probabile che questa non lo sarà completamente. Stando infatti a quanto riportato da alcuni informatori molto famosi, il frame laterale dovrebbe essere dritto e spigoloso sulla parte frontale ma curvo andando verso la parte posteriore. È in questo modo che il Galaxy S25 Ultra potrebbe essere molto più semplice da tenere in mano. Seguiranno comunque nuove informazioni durante i prossimi giorni.