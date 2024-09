Galaxy S25 Ultra sarà il più sottile di tutti i Samsung ma la batteria non cambierà

Alcuni giorni fa le notizie portate da alcuni informatori assidui del web hanno riportato che il Samsung Galaxy S25 Ultra e l’iPhone 16 Pro Max potrebbero essere molto simili. In queste ultime ore la stessa fonte ha lasciato trapelare le dimensioni esatte dell’S25 Ultra: stando a quanto visto, sarà il modello Ultra più sottile che Samsung abbia mai realizzato.

Con soli 8,2 mm di spessore segnalato, rispetto agli 8,6 mm dell’S24 Ultra, Samsung continua dunque la sua tendenza a snellire i suoi telefoni. Di sicuro un cambiamento così esiguo sarà indistinguibile per il consumatore medio. Molti utenti, secondo alcune voci, avrebbero preferito un aumento della batteria così da avere più autonomia.

Samsung prepara uno snellimento per il suo prossimo Galaxy S25 Ultra

Oltre a quella che dovrebbe essere una diminuzione dello spessore, sembra che sia affiorato un altro dettaglio direttamente dal web: stando a quanto riportato infatti il prossimo Galaxy S25 di Samsung dovrebbe misurare 162.8 x 77.6 x 8.2mm. Queste dimensioni dunque suggeriscono che il nuovo telefono sarà più stretto del Galaxy S24 Ultra che misura infatti 79 mm. Questa scelta potrebbe essere dovuta al fatto che il nuovo S25 Ultra potrebbe avere bordi piatti, anche se non se ne ha la conferma. In questo modo il dispositivo dovrebbe guadagnarne in ergonomia, favorendo l’impugnatura per gli utenti.

Chi invece si aspetta un importante aggiornamento lato hardware potrebbe rimanere molto deluso. Stando alle indiscrezioni trapelate sul web, si dice che il Galaxy S25 Ultra verrà equipaggiato con una fotocamera teleobiettivo 3x 50 MP, un grande aggiornamento rispetto al vecchio sensore 3x 10 MP, ma oltre a questo, almeno per il momento, non sembrano esserci altri dettagli degni di nota. Non si sa nulla infatti neanche riguardo alla batteria, che potrebbe restare praticamente invariata rispetto a quella del Galaxy S24 Ultra. Si avranno comunque informazioni aggiuntive durante i prossimi mesi.