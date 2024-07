Galaxy Z Flip5 e 6 possono finalmente usare Google Wallet dal display secondario

L’arrivo degli smartphone pieghevoli ha modificato certamente la visione di tantissime persone. Coloro che erano sempre stati soliti utilizzare un dispositivo tradizionale, hanno fatto fatica inizialmente ad abituarsi, anche quando sono venuti alla luce i primi Z Fold e Z Flip di Samsung. Passare del tempo sono venuti fuori tutti i punti forti, ma anche qualche piccola debolezza e qualche mancanza. Una delle maggiori lamentele sui telefoni Galaxy Z Flip di Samsung ad esempio è stata la mancanza di funzionalità per il display esterno. Questo è detto anche “di copertura”.

Pian piano l’azienda ha reso sempre più funzionale il secondo schermo, soprattutto tenendo in considerazione lo Z Flip5 e lo Z Flip6, appena arrivato sul mercato dopo la presentazione dello scorso 10 luglio a Parigi. Proprio nelle ultime ore è arrivata una lieta notizia per coloro che hanno un dispositivo di questo genere: è stato aggiunto il supporto per utilizzare Google Wallet con lo Z Flip chiuso.

Samsung, arriva sui Galaxy Z Flip5 e Flip6 il supporto per Google Wallet per il display esterno

Come riportato da alcune testate molto accreditate oltre oceano, sarebbero arrivati nuovi aggiornamenti per MultiStar, Google Wallet e per la One UI 6.1. Samsung ha introdotto la possibilità di utilizzare Google Wallet sulla schermata di copertura dei suoi Z Flip5 e Z Flip6. Stanno le informazioni delle testate, non si sa quando questa funzionalità arriverà per tutti ma a quanto pare alcuni utenti hanno segnalato l’aggiornamento.

Per abilitare la funzione, bisogna avere l’app Good Lock e utilizzare il widget MultiStar così da poter aggiungere Google Wallet alla schermata di copertina. Affinché funzioni, gli smartphone in questione devono essere aggiornati alla One UI 6.1 o alla versione successiva. Sfortunatamente, o almeno per adesso, questo supporto non è stato aggiunto ai vecchi dispositivi pieghevoli Flip.

Chi ha il Flip5 o è in attesa di ricevere il suo nuovo Flip 6, non dovrà più aprire il dispositivo per utilizzare l’app.