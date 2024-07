Galaxy Z Flip6, fotocamera: miglioramenti hardware ma la qualità cresce di poco

Dopo anni di piccoli ritocchi, Samsung è riuscita finalmente ad aggiornare l’hardware della fotocamera del Galaxy Z Flip6. C’è una nuova fotocamera da 50 MP ad alta risoluzione invece della solita da 12 MP. Tutto ciò, insieme ai miglioramenti del software Galaxy AI, consente una migliore qualità dell’immagine finale. Il resto dell’hardware è rimasto sostanzialmente invariato, simile ai precedenti dispositivi Galaxy Z Flip.

Nel complesso, gli aggiornamenti sembrano aver avuto un grande effetto secondo i test effettuati da PhoneArena. Lo Z Flip6 batte agevolmente i rivali, il Galaxy Z Flip5 e il Moto Razr Plus (2024). Il nuovo Flip-phone di Samsung perde il confronto solo con il Galaxy S24, ma su questo non c’erano troppi dubbi.

Samsung ha finalmente migliorato la fotocamera del suo Z Flip

Il Galaxy Z Flip6 offre colori dall’aspetto molto naturale e una discreta quantità di dettagli senza affidarsi al tanto chiacchierato “oversharpening”, caratteristica di molti telefoni Galaxy precedenti. Nel complesso, PhoneArena si ritiene soddisfatta delle prestazioni della fotocamera del prodotto.

Non era semplice fare meglio della concorrenza e soprattutto avvicinarsi alle prestazioni di un telefono tradizionale come il Samsung Galaxy S24. I risultati parlano chiaro, con uno ccore finale finale in termini di foto che equivale ad un punteggio di 141. Per quanto riguarda invece il punteggio raccolto nella prova video, il Flip6 ha toccato i 133. La media finale dunque è di 137, un buon risultato se si pensa che il migliore è di 154.

Chiaramente i risultati migliori sono stati ottenuti dal sensore principale, ovvero il wide-angle. Stando a quanto riportato, ci sono stati ottimi riscontri anche nelle foto controluce, vero e proprio punto debole dei Galaxy Z Flip precedenti. Potrebbe dunque essere questo un vero punto di svolta, il quale potrebbe comportare un aumento nelle vendite dello smartphone. Gli utenti infatti avevano espresso sempre la loro titubanza in merito proprio per via della qualità fotografica.