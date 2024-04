Samsung Galaxy Z Flip5: sconto PAZZESCO di 550€ su Amazon!

Il Samsung Galaxy Z Flip5, l’ultima generazione del popolare smartphone pieghevole di Samsung, oggi costa 699 euro anziché 1.249 euro. Non è uno scherzo, e nemmeno un errore di prezzo con conseguente annullamento dell’ordine. Per completare l’affare basta infatti recarsi su Amazon e inserire il codice GALAXY1704 al momento del pagamento. In questo modo si ottiene infatti uno sconto di 300 euro che andrà ad aggiungersi a quello del 20% già visibile nell’inserzione.

Il Samsung Galaxy Z Flip5 è scontato di 550 euro: è il minimo storico per il pieghevole di ultima generazione

Lo smartphone si apre a conchiglia, rivelando un ampio display Super AMOLED da 6,7 pollici con un refresh rate di 120Hz, perfetto per un’esperienza visiva immersiva. Una volta chiuso, il telefono assume un formato compatto e tascabile, grazie al display esterno AMOLED da 3,4 pollici, ideale per controllare le notifiche, rispondere alle chiamate e gestire le impostazioni rapide senza dover aprire il dispositivo. La cerniera, progettata con cura, garantisce un movimento fluido e preciso nell’apertura e chiusura del dispositivo.

Il Galaxy Z Flip5 è alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, uno dei chip più potenti sul mercato, accompagnato da 8GB di RAM e, in questo caso, da 256GB di archiviazione interna. È una configurazione che garantisce prestazioni fluide e reattive in ogni attività, dal multitasking impegnativo al gaming, assicurando un’esperienza utente impeccabile.

Nonostante il design compatto, il pieghevole di ultima generazione non scende a compromessi sulla qualità delle fotocamere. Il sistema posteriore comprende un modulo dual-camera con una fotocamera principale da 50MP e una ultrawide da 12MP. La fotocamera frontale da 10MP si traduce in selfie e videochiamate di alta qualità.

Il Galaxy Z Flip5 viene lanciato con Android 13 e One UI 5.1, l’ultima interfaccia utente di Samsung. Non mancano poi le tanto sponsorizzate e apprezzate funzionalità AI come Cerchia e Cerca, Assistente Foto e Traduzione Live.

Per quanto riguarda infine l’autonomia, la batteria da 3700 mAh si traduce in circa 20 ore di autonomia (riproduzione video). A proposito, nella confezione è incluso anche il caricabatterie per la ricarica rapida.