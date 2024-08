Galaxy Z Fold Special Edition: fotocamera migliorata rispetto a Z Fold6

Sono state tante chiacchiere che hanno imperversato nell’ultimo periodo sul web fino a far credere alle persone che tutto fosse reale: si parlava insistentemente di una versione più sottile del pieghevole top di gamma di Samsung appena rilasciato che però avrà tutt’altro nome rispetto a quello tanto vociferato. Non sarà “Galaxy Z Fold6 Slim”, bensì “Galaxy Z Fold Special Edition“.

Come chiarito proprio in questi giorni, dovrebbe essere questa la denominazione del nuovo top di gamma dei foldable di Samsung. Durante le ultime ore sono inoltre venute fuori nuove voci molto interessanti che riguarderebbero alcuni aspetti tecnici del prodotto.

Il Galaxy Z Fold Special Edition avrà una fotocamera migliore

Il Samsung Galaxy Z Fold Special Edition dovrebbe essere lanciato in Cina e Corea del Sud entro la fine dell’anno, ed è pronto a essere più sottile del Galaxy Z Fold 6. Questo design potrebbe subire alcune modifiche, ma sembra che un aggiornamento della fotocamera sia già pronto e confermato.

Il famoso Evan Blass, informatore di professione, ha suggerito tramite un tweet su X che il Galaxy Z Fold Special Edition potrebbe essere dotato di un sensore della fotocamera principale da ben 200 MP. La rivelazione è arrivata con un commento di risposta ad un follower che sosteneva che il design più sottile del Galaxy Z Fold Special Edition avrebbe inficiato sulla qualità del sensore fotografico principale.

Non ci sono al momento notizie sul sensore che Samsung utilizzerà per il suo smartphone pieghevole. Qualcuno pensa che possa essere quello dell’attuale top Galaxy S24 Ultra. Quest’ultimo utilizza il sensore Isocell HP2 per la sua fotocamera principale da 200 MP. Samsung in realtà però offre anche l’Isocell HP9 da 200 MP, che è più piccolo dell’HP2 e, quindi, offre una qualità dell’immagine meno precisa in teoria. Non c’è al momento dunque alcuna garanzia che il nuovo Z Fold Special Edition avrà la stessa fotocamera del Galaxy S24 Ultra.