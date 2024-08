Galaxy Z Fold6: Samsung chiamerà la versione Slim "Special Edition"

Che gli utenti abbiano accettato o meno l’idea, sembra che lo spettro del Galaxy Z Fold6 Slim (che qualcuno aveva chiamato anche Z Fold6 Ultra) non ne voglia proprio sapere di dissolversi nel nulla. Al contrario, sembra che questo nuovo smartphone potrebbe essere lanciato a breve anche se con un nome totalmente diverso da quello atteso.

Si parla nelle ultime ore infatti di un terzo possibile nome attribuibile al pieghevole di Samsung il quale fino ad oggi era al centro dei rumor con altre denominazioni.

Il nuovo Samsung Galaxy Z Fold6 sarà lo Special Edition

All’interno di un nuovo tweet di Evan Blass è spuntata una nuova notizia: Samsung avrebbe deciso di scegliere il nome “Special Edition” per il suo Galaxy Z Fold6 più sottile.

A quanto pare scomparirà il numero “6”: si chiamerà Z Fold Special Edition e non “Z Fold6 Special Edition”. Questa potrebbe sembrare una differenza minima ma in realtà non lo è: tale denominazione suggerisce infatti che questo nuovo dispositivo non condividerà una somiglianza così spiccata con l’attuale Galaxy Z Fold6.

Purtroppo, almeno per il momento, Evan Blass non ha informazioni da condividere in merito alla disponibilità del prodotto. Molto probabilmente Samsung limiterà le vendite di questo prodotto a Cina e Corea del Sud. L’evento di lancio in uno o entrambi i mercati asiatici in questione dovrebbe avere luogo verso la fine del prossimo mese di settembre che è ormai alle porte.

Stando a quanto riportato fino ad oggi, questo nuovo Z Fold Special Edition ridurrà notevolmente lo spessore della scocca passando da 12,1 mm a circa 11 mm. Al momento non si hanno altre informazioni sicure in merito alla scheda tecnica né tantomeno riguardo al prezzo. Intanto gli utenti sperano di avere la possibilità di acquistarlo anche al di fuori dei confini asiatici. Ci saranno nuove informazioni durante i prossimi giorni.