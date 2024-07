Samsung, il Galaxy Z Fold6 Slim potrebbe meno "Slim" del previsto

Con il grande evento Unpacked visto lo scorso 10 luglio, Samsung ha mostrato a tutti una nuova gamma di dispositivi tra indossabili, cuffie e smartphone pieghevoli. Questi ultimi, rappresentati dalle gamme Galaxy Z Fold6 e Z Flip6, hanno fatto ovviamente salire l’hype degli utenti ma non bisogna pensare che sia finita qui.

Come largamente anticipato il 2024 di Samsung è pronto ad offrire ancora qualche sussulto sul piano smartphone. Prima di cominciare a parlare insistentemente della gamma Galaxy S25, che dovrebbe arrivare all’inizio del 2025, c’è un ulteriore dispositivo pieghevole che mira a far girare la testa a un sacco di persone in tutto il mondo e a vendere diverse centinaia di migliaia di unità in almeno uno o due mercati entro la fine di quest’anno. Stiamo parlando del Galaxy Z Fold6 Slim, il quale ha iniziato a far parlare di sé come un prodotto piuttosto difficile da vedere sul mercato.

Samsung: il Galaxy Z Fold6 Slim potrebbe essere più spesso del previsto

Durante le ultime ore un nuovo rapporto dalla Corea del Sud ha fornito qualche dettaglio in più sulle possibili specifiche del Galaxy Z Fold6: sarà più sottile dello Z Fold6, ma non come alcuni “rivali cinesi”.

Mentre il Galaxy Z Fold6 recentemente rilasciato misura 12,1 mm di spessore complessivo da chiuso, lo Z Fold6 Slim potrebbe ridurre questo valore ad uno spessore compreso tra 11 e 11,5 mm. La prima cosa che Samsung avrebbe intenzione rimuovere dallo Z Fold6 per ridurre la sua stazza è lo scompartimento dedicato alla S Pen.

Al momento non ci sono ancora notizie su alcuni dettagli del display come ad esempio la risoluzione, la frequenza di aggiornamento, luminosità di picco o proporzioni. Nel caso in cui però alcune indiscrezioni dovessero rivelarsi attendibili, il prossimo pieghevole di Samsung sarà più grande sia del OnePlus Open che del Pixel Fold.