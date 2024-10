Non ci sono solo Apple e Samsung. Nel mercato degli smartwatch, un’azienda particolarmente apprezzata per i suoi dispositivi è Garmin. I suoi indossabili mettono infatti a disposizione resistenza, precisione, versatilità e grande autonomia. E proprio la società fondata a Lenexa nel 1989 potrebbe anticipare le rivali lanciando il primo smartphone con display MicroLED. Ci si muove ovviamente tra ipotesi e voci di corridoio, ma qualcuno avrebbe anche già provato il prototipo di questo dispositivo.

Sarà di Garmin il primo smartwatch con display MicroLED?

Il device in questione sarebbe una versione del Garmin Fenix 8, uno smartwatch premium in titanio che – in Italia – nella sua versione più costosa richiede un investimento di ben 1.299,99 euro. La redazione di Gadget & Wearables – dopo un video relativo all’app Garmin Connect – ha condiviso uno screenshot con un elenco di “dispositivi compatibili” consultabile dagli sviluppatori e qui figura proprio il Garmin Fenix 8 MicroLED. In realtà, c’è anche un altro smartwatch non ancora annunciato, il Tactix 8 AMOLED, che sarà disponibile nelle versioni da 47 mm e 51 mm.

A queste indiscrezioni si sarebbe aggiunta anche una testimonianza. Dopo aver letto il report, uno sviluppatore ha contattato la redazione di Android Central affermando che l’azienda ha permesso ad alcuni developer di provare un prototipo del Fenix 8 MicroLED. “Non sembra così diverso a prima vista e le modifiche alla compatibilità delle app sembrano minime“, racconta lo sviluppatore (che non ha fornito il suo nome perché ha firmato un accordo di riservatezza).

A realizzare i display MicroLED per lo smartwatch Garmin potrebbe essere Vuzix, fornitore con cui è stata stretta una partnership a maggio del 2024 (anche se per display utilizzati su altre tipologie di device, come occhiali AR). Ma perché la corsa verso questa tecnologia? In sintesi, un display MicroLED consentirebbe di superare la qualità visiva e la luminosità di un AMOLED senza però aver bisogno della retroilluminazione.

A quando le proposte di Apple e Samsung? In base alle informazioni condivise più di recente, un Apple Watch con MicroLED potrebbe arrivare nel 2026. Lo stesso potrebbe valere per l’azienda sudcoreana.