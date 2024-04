Garmin Instinct 2S: lo smartwatch INDISTRUTTIBILE è in sconto!

Amante dell’avventura? Se la risposta è “sì”, allora ecco lo smartwatch che fa al caso tuo. Il Garmin Instinct 2S è un dispositivo versatile e soprattutto preciso, robusto e compatto. Per rendere meglio l’idea, il suo design rugged ricorda vagamente quello dei G-Shock di Casio.

Oggi l’indossabile è acquistabile su Amazon a prezzo scontato, ovvero 215,49 euro anziché i 300 euro di listino. La consegna è senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati Prime.

Il Garmin Instinct 2S è uno smartwatch indistruttibile: acquistalo su Amazon in offerta a poco più d 200 euro

L’Instinct 2S vanta una cassa in polimero fibro-rinforzato resistente agli urti, alle vibrazioni e alle temperature estreme certificata secondo lo standard militare 810G. Il display protetto dal vetro Corning Gorilla Glass antigraffio e rinforzato chimicamente è antiriflesso e garantisce un’ottima visibilità anche in condizioni di luce solare intensa. La resistenza all’acqua di 100 metri lo rende adatto anche per nuoto e immersioni in apnea.

L’indossabile è dotato di utili funzionalità pensate per tutti quegli utenti che non possono fare a meno di lunghe passeggiate nella natura o, più in generale, dell’avventura. Il supporto multi-GNSS monitora l’attività anche in ambienti impegnativi e impervi, i sensori ABC (compreso un altimetro) ti forniscono le informazioni durante la tua escursione, il percorso Trackback – poi – ti guida sul percorso seguito all’andata.

Per quanto riguarda invece sport e benessere, ecco tutte le funzionalità messe a disposizione dal Garmin Instinct 2S:

Sport Profili sport precaricati (corsa, ciclismo, nuovo, forza funzionale, arrampicata indoor, corsa virtuale, golf, yoga e altro) Allenamenti HIIT VO2 Max Allenamenti suggeriti Avviso di recupero Dinamiche MTB Potenza della corsa su sentiero o strada

Benessere Frequenza cardiaca Rilevamento dello stress Monitoraggio del sonno Monitoraggio dell’energia Body Battery Sensore Pulse Ox per stimare la saturazione di ossigeno nel sangue Monitoraggio del ciclo mestruale



Infine, oltre a tutte le app e le funzioni che lo rendono uno smartwatch nel vero senso della parole, spicca l’incredibile batteria che assicura fino a 22 giorni di autonomia (modalità GPS) con un singolo ciclo di ricarica.