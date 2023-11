Garmin Venu Sq, lo smartwatch perfetto al 30% di sconto su Amazon

Uno dei marchi più famosi nel mondo degli orologi smart è sicuramente Garmin. L’azienda è diventata un vero colosso negli negli ultimi anni, vendendo un numero spropositato di smartwatch. Il vantaggio di cui gode è quello di disporre di tantissime varianti, dedicate a diverse esigenze e soprattutto con diversi prezzi.

Oggi siamo al cospetto del Venu Sq, dispositivo che consente il monitoraggio di tutti i parametri di salute e che può essere utilizzato a tutto tondo. Non è infatti solo un fitness tracker. Garmin vende migliaia di dispositivi del genere ogni anno, molti su Amazon.

Oggi il famoso sito e-commerce mette a disposizione questa variante al suo solito prezzo di 139,99 €. Sono compresi due anni di garanzia come al solito e anche il periodo di reso esteso fino al 31 gennaio 2024.

Garmin Venu Sq, l’orologio ottimo per tutti

Esteticamente si presenta come un normale orologio di ultima generazione e mostra un ampio quadrante da 1,3″ sul quale notare tutte le informazioni. Il Garmin Venu Sq è in grado di mostrare i livelli di energia del corpo per indicare quando sarà il momento migliore per allenarsi così come tutti i parametri tra frequenza cardiaca, sensore dell’ossigeno è molto altro ancora. Ovviamente potrete ricevere ogni notifica, ogni chiamata e avviso disponibile.

Se non avete ampio budget e volete comunque avere a disposizione tutte le qualità di uno smartwatch, questo Venu Sq di Garmin è la soluzione perfetta. Acquistarlo su Amazon risulta peraltro un ulteriore vantaggio, oltre al prezzo di vendita. Il sito e-commerce infatti lo garantisce per due anni e consente la restituzione fino al 31 gennaio 2024. Venendo al costo finale, lo pagherete solo 139,99 € nella sua variante Ardesia/Grigio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.