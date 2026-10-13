Gboard Rambler, la funzione di dettatura dei Pixel 11 ora arriva su tutti gli Android senza root

La dettatura vocale su Android sta cambiando natura: non si limita più a trasformare le parole pronunciate in testo, ma può interpretare le frasi, eliminare le esitazioni e correggere automaticamente gli errori commessi mentre si parla. Google ha dimostrato la sua “ricetta” con Rambler, funzione di trascrizione intelligente integrata nella tastiera Gboard dei Pixel 11. Il problema? Almeno ufficialmente, gran parte degli utenti Android non può utilizzarla.

A partire dai Pixel 6, l’azienda di Mountain View ha progressivamente migliorato il riconoscimento vocale grazie all’integrazione tra i processori Tensor, i modelli linguistici e i servizi di intelligenza artificiale. La dettatura avanzata di Gboard ha così imparato a gestire punteggiatura, comandi vocali e operazioni di modifica del testo, riducendo la necessità di intervenire manualmente sulla tastiera.

Con i Pixel 11, presentati nel 2026, Google ha compiuto un ulteriore passo avanti: Rambler non punta soltanto a riconoscere correttamente le parole, ma cerca di ricostruire il messaggio che l’utente intende effettivamente scrivere. Una differenza sostanziale, soprattutto quando si dettano email, messaggi lunghi o appunti senza prestare troppa attenzione alla forma.

Uno sviluppatore indipendente, Akshay Kadam, ha realizzato PixelBoard, una versione modificata di Gboard che rende accessibili Rambler e altri strumenti di scrittura basati sull’intelligenza artificiale anche su smartphone Android diversi dai Pixel 11. Il progetto, disponibile pubblicamente su GitHub, non richiede permessi di root e mantiene installata la tastiera Google originale.

Rambler cambia il concetto di dettatura vocale: non trascrive soltanto, riscrive

Chi utilizza spesso la dettatura vocale conosce bene il problema. Parlando spontaneamente, è normale interrompersi, ripetere una parola, cambiare idea a metà frase oppure correggere un numero appena pronunciato. I tradizionali sistemi speech-to-text cercano soprattutto di riconoscere la sequenza delle parole; spetta poi all’utente sistemare il risultato.

Rambler affronta il problema in maniera diversa: la funzione combina il riconoscimento vocale con un’elaborazione linguistica capace di identificare esitazioni, ripensamenti e correzioni. L’obiettivo non è produrre una trascrizione letterale della conversazione, bensì un testo leggibile che conservi il significato dell’intervento originale.

Il modello può inoltre rimuovere le cosiddette filler words, ossia le espressioni riempitive come “ehm“, “allora” o “cioè“, quando non contribuiscono al significato della frase. Gestisce automaticamente maiuscole e punteggiatura, senza imporre all’utente di pronunciare continuamente comandi come “virgola” e “punto”.

La dettatura diventa così una forma di composizione assistita: non serve parlare come se si stesse leggendo un documento già scritto; si può ragionare ad alta voce e lasciare che il software organizzi il risultato.

PixelBoard porta Rambler sugli altri smartphone Android senza root

La novità riguarda soprattutto la possibilità di utilizzare una funzione nata come esclusiva dei Pixel 11 su altri dispositivi Android. PixelBoard non è una tastiera sviluppata interamente da zero, ma una modifica della Gboard ufficiale che interviene sui controlli responsabili dell’attivazione di alcune funzionalità.

Lo sviluppatore ha spiegato di essere partito dal lavoro di Jason Wu, autore del progetto Gboard-patches, che raccoglie strumenti e modifiche per intervenire sul comportamento della tastiera Google. Kadam ha preferito concentrarsi soprattutto su Rambler e sugli strumenti di scrittura AI, mantenendo un’interfaccia vicina a quella originale dei Pixel.

Il risultato è un’applicazione che Android identifica attraverso il nome di pacchetto com.akshaykadam.pixelboard , differente da quello utilizzato da Gboard, com.google.android.inputmethod.latin . Android considera le due tastiere applicazioni separate e consente quindi di installarle contemporaneamente.

PixelBoard funziona come un normale Input Method Editor (IME), ossia uno dei componenti Android autorizzati a fornire l’interfaccia con cui inseriamo testo nelle applicazioni.

Intelligenza artificiale sul telefono oppure nel cloud? La differenza è fondamentale

Uno degli aspetti meno evidenti riguarda il luogo in cui avviene l’elaborazione: una funzionalità integrata nella tastiera può sembrare interamente locale, ma la sua interfaccia non dice necessariamente dove il sistema elabori i dati.

PixelBoard documenta tre possibili backend per alcune funzioni di inferenza AI: GBOARD_SERVER , che identifica l’elaborazione tramite server Google; PRIVATE_INFERENCE_AICORE , associato all’infrastruttura Android AICore; e PRIVATE_INFERENCE_ASTREA , relativo a un ulteriore framework di inferenza privata.

Secondo lo sviluppatore, il selettore del backend preferito appare soltanto sui dispositivi idonei, come alcuni Pixel 8 Pro e Pixel 9. Su altri smartphone le opzioni dipendenti da servizi e modelli locali specifici rimangono nascoste.

Come installare PixelBoard e attivare Rambler

Per provare la modifica, il punto di partenza è la sezione Releases del repository GitHub, che contiene i pacchetti distribuiti dallo sviluppatore. La procedura più semplice consiste nello scaricare l’APK di PixelBoard e installarlo tramite il gestore file Android, autorizzando l’installazione da quella specifica origine quando il sistema lo richiede.

Dopo l’installazione occorre aprire le impostazioni di Android, individuare la sezione dedicata alle lingue e ai metodi di immissione e abilitare PixelBoard tra le tastiere disponibili. I nomi dei menu possono cambiare a seconda del produttore: su alcuni dispositivi si trova l’opzione Gestisci tastiere, su altri Tastiera su schermo oppure Elenco tastiere e tastiera predefinita. A questo punto è possibile selezionare PixelBoard come metodo di immissione attivo.

Aprendo un campo di testo e toccando il microfono, la tastiera dovrebbe mostrare la schermata introduttiva della dettatura naturale. Dopo la configurazione iniziale, è possibile iniziare a parlare normalmente, lasciando alla funzione il compito di elaborare il testo.

Chi utilizza ADB (Android Debug Bridge) può installare il pacchetto dal computer mediante il comando adb install -r PixelBoard.apk , eseguito dalla cartella che contiene il file e con il debug USB correttamente configurato. L’opzione -r permette di sostituire un’installazione precedente dello stesso pacchetto, purché le firme siano compatibili.

Il vero problema di una Gboard modificata è la sicurezza dei dati

Una tastiera Android non è un’applicazione qualsiasi: il sistema operativo consente al metodo di immissione attivo di interagire con i campi di testo delle varie applicazioni. Il software che governa il funzionamento della tastiera può quindi gestire messaggi, ricerche, indirizzi, documenti e molte altre informazioni inserite dall’utente.

Android applica protezioni specifiche ai campi “sensibili”, ma non sarebbe corretto considerare una tastiera modificata automaticamente innocua per le password o per altre informazioni riservate.

In teoria, una tastiera malevola potrebbe raccogliere parte del testo digitato e trasmetterlo a un server esterno, oppure alterare ciò che l’utente inserisce. Non ci sono elementi, nelle fonti esaminate, per affermare che PixelBoard compia operazioni del genere. Il rischio deriva dalla natura stessa dei privilegi concessi a un IME e dalla necessità di fidarsi di codice modificato rispetto alla distribuzione ufficiale.

Un altro elemento da considerare è la firma crittografica dell’APK. Le applicazioni Android devono essere firmate digitalmente e le modifiche al pacchetto richiedono una nuova firma. Di conseguenza, un’installazione PixelBoard non offre le stesse garanzie di provenienza della Gboard distribuita direttamente da Google.

La disponibilità pubblica del codice e delle patch costituisce certamente un vantaggio per chi desidera esaminare il progetto. Non rappresenta però una certificazione di sicurezza: bisognerebbe verificare che il pacchetto binario distribuito corrisponda effettivamente ai sorgenti e alle modifiche dichiarate, oltre a controllare eventuali dipendenze e aggiornamenti.

Per chi vuole sperimentare, la soluzione più prudente consiste nel provare PixelBoard su uno smartphone secondario, evitando dati aziendali e informazioni personali.

Perché il porting di Rambler solleva interrogativi sulle esclusive dei Pixel

Il porting di Rambler sugli smartphone Android non-Pixel mostra che almeno alcune restrizioni possono essere superate senza modificare il sistema operativo. Se una funzione si attiva su uno smartphone di un altro produttore semplicemente cambiando determinati controlli applicativi, è ragionevole domandarsi quale parte dell’esclusività dipenda effettivamente dal dispositivo.

Al momento non esistono certezze circa un’eventuale distribuzione ufficiale di Rambler sugli altri dispositivi Android. Per gli utenti che preferiscono installare applicazioni direttamente dal Play Store, tastiere alternative come Microsoft SwiftKey offrono strumenti di scrittura e correzione assistita, pur non riproducendo necessariamente lo stesso comportamento della dettatura Google.

PixelBoard rappresenta quindi una dimostrazione concreta di quanto le funzionalità AI dei moderni smartphone dipendano anche dalle decisioni prese a livello software. Il risultato è notevole sul piano tecnico, soprattutto perché non richiede root e permette di conservare la tastiera Gboard originale.

Prima di adottare PixelBoard stabilmente, però, resta da risolvere la questione più importante: quanto siamo disposti a fidarci di una tastiera modificata per ottenere qualche funzione intelligente in più?