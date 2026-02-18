Gboard sperimenta un trackpad nascosto per muovere il cursore su Android

La tastiera virtuale rappresenta uno degli strumenti più utilizzati sugli smartphone e la sua evoluzione ha inciso in modo significativo sulla produttività quotidiana. Su Android, Gboard è diventata nel tempo la soluzione dominante, integrando funzioni di predizione, dettatura vocale e supporto multilingua.

Secondo i dati disponibili sul Play Store, la tastiera di Google ha conseguito miliardi di installazioni, consolidando una posizione di riferimento per gli utenti del sistema operativo. A distanza di anni dalla sua introduzione, tuttavia, un aspetto dell’interazione testuale è rimasto meno rifinito rispetto alla concorrenza, ossia lo spostamento del cursore nei campi di testo.

Una funzionalità individuata nella versione beta della tastiera virtuale suggerisce l’arrivo imminente di un cambiamento rilevante, con un approccio già noto agli utenti iOS.

Un’evoluzione funzionale della tastiera Gboard

Fin dalle prime versioni integrate in AOSP, la tastiera di Google ha progressivamente ampliato il proprio set di strumenti, introducendo meccanismi di apprendimento automatico per la correzione automatica e la previsione delle parole.

La versione attuale di Gboard integra funzioni come l’integrazione con Google Assistant (l’assistente vocale di Google), l’input vocale tramite tecnologia Speech-to-Text (che trasforma la voce in testo scritto) e una gestione avanzata delle emoji. Nonostante ciò, la modifica del testo resta basata su un meccanismo lineare: muovendo il dito sulla barra spaziatrice, l’utente può spostare il cursore solo a sinistra o a destra lungo un’unica riga di testo.

Questo metodo, seppur funzionale, presenta limiti evidenti quando si tratta di navigare rapidamente all’interno di testi lunghi. La precisione dello spostamento richiede numerosi movimenti e un controllo accurato del gesto, risultando meno efficiente rispetto a soluzioni alternative già disponibili su altre piattaforme mobili.

La modalità cursore nascosta nella beta di Gboard

All’interno dell’APK della versione beta più recente è stata individuata una modalità sperimentale denominata cursor mode.

Una volta attivata, la tastiera è temporaneamente sostituita con un’area sensibile al tocco che simula un trackpad virtuale. Il comportamento ricorda quello di un touchpad tradizionale: scorrendo il dito sull’intera superficie, il cursore si sposta liberamente in qualsiasi punto del campo di testo.

La caratteristica più significativa riguarda la libertà di movimento. Il cursore può essere posizionato anche fuori dal campo di input, il che lascia pensare che la sua gestione avvenga a livello della gerarchia delle viste (View hierarchy), cioè la struttura che organizza tutti gli elementi dell’interfaccia Android sullo schermo; si tratta probabilmente di un comportamento non intenzionale emerso durante lo sviluppo e destinato a essere corretto prima del rilascio pubblico.

Confronto tecnico con l’implementazione iOS

Il riferimento diretto per questa funzione è il sistema introdotto da Apple già ai tempi del 3D Touch, successivamente esteso a tutti i dispositivi con iOS 12.

L’idea alla base è analoga: trasformare la tastiera in un’area di controllo per il cursore tramite pressione prolungata sulla barra spaziatrice. La differenza principale risiede nell’infrastruttura di input. iOS sfrutta un sistema di gesture recognition profondamente integrato nel motore grafico UIKit, mentre Android si basa su una gestione degli eventi touch più modulare e legata alle singole viste.

La soluzione Apple è nota per la sua precisione e rapidità, soprattutto nei contesti di editing rapido, nonostante la tastiera dell’iPhone stia facendo inalberare tanti utenti. L’adozione di un sistema analogo su Gboard potrebbe ridurre significativamente il numero di interazioni necessarie per correggere un testo, con benefici immediati.

Implicazioni tecniche e scenari di utilizzo

L’introduzione di una modalità trackpad in Android comporta alcune implicazioni a livello di sistema. In primo luogo, richiede una gestione accurata dei MotionEvent per evitare conflitti con altre gesture di sistema, come lo swipe per la navigazione. Inoltre, il motore di rendering della tastiera deve gestire la transizione tra layout standard e modalità cursore senza compromettere le prestazioni.

Dal punto di vista applicativo, la funzione può migliorare l’esperienza in contesti come la scrittura di email, la compilazione di moduli e l’editing di documenti lunghi. In ambito professionale, dove l’uso dello smartphone come strumento di lavoro è sempre più diffuso, la precisione nel posizionamento del cursore rappresenta un fattore determinante.

Non esiste ancora una conferma ufficiale sulla distribuzione della funzione nella versione stabile di Gboard.

Google tende a sperimentare a lungo le novità attraverso i canali beta prima di renderle disponibili a tutti gli utenti. Se implementata in modo definitivo, la modalità trackpad potrebbe consolidare ulteriormente la posizione di Gboard come tastiera di riferimento su Android, colmando uno dei pochi divari funzionali con la concorrenza.