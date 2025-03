Gemini: arriva nuovo strumento che rende e-mail di lavoro più efficaci con l'AI

Presto potrebbe essere possibile realizzare e-mail di lavoro più efficaci grazie a Gmail e Gemini.

Secondo quanto riportato dal sito di TechRadar, il provider di posta elettronica sta aggiungendo un sistema di “risposte smart contestuali“, che coinvolgono l’Intelligenza Artificiale, con un particolare focus per il settore lavorativo.

A livello pratico, la funzione sfrutta le potenzialità di Gemini per analizzare un’e-mail comprendendone il contesto per poi suggerire potenziali risposte, per rendere la realizzazione di un messaggio in pochissimi passi.

Come è facile intuire, questa soluzione verrà integrata nei piani Google Workspace Business Starter, Standard e Plus, insieme ai livelli Enterprise Starter, Standard e Plus andando incontro ai professionisti che lavorano in modo assiduo con la posta elettronica.

Uno strumento per creare velocemente risposte alle e-mail di lavoro

Stando a quanto spiegato dal post sul blog ufficiale che presenta la funzione, quando si clicca sul bottone Rispondi, agli utenti verranno fornite diverse opzioni di risposta elaborate da Gemini. Passando il puntatore del mouse su una risposta, verrà visualizzata un’anteprima rapida del testo e sarà poi possibile se inviare immediatamente la stessa o personalizzare il contenuto a mano.

Questa implementazione, sebbene molto interessante, non è una novità assoluta per Gmail. Lo scorso settembre, infatti, la piattaforma aveva già introdotto Gemini nella gestione delle Smart Reply, rendendo questo strumento molto più utile rispetto al passato.

Non solo: Gmail sta sfruttando l’AI anche per altre potenziali applicazioni nel contesto di Gemini, come nel caso della ricerca dei messaggi (molto utile quando la casella di posta è sovraccarica) o un nuovo pulsante per l’app Android che facilita le interazioni con l’AI.