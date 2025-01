Un nuovo pulsante di Gmail facilita l'uso di Gemini per risposte alle e-mail

Durante lo scorso agosto, Google ha proposto una nuova funzione per Gmail che permette di usare Gemini per migliorare bozze e risposte.

Con questa funzionalità è possibile, attraverso un semplice tocco, anche riassumere un messaggio di posta elettronica, chiedere a Gemini di creare una risposta o scrivere da zero una bozza.

Sebbene tale strumento sia utile, per molti è un po’ troppo macchinoso, visto che è necessario effettuare un copia-e-incolla dei contenuti nell’apposito riquadro. L’eventuale operazione, soprattutto su uno smartphone Android, risulta alquanto lenta. Gli sviluppatori Google hanno trovato però un modo tanto semplice quanto efficace per rendere il processo molto più semplice.

Gmail e Gemini: basta un bottone per rendere più piacevole la gestione delle e-mail

Stiamo parlando dell’aggiunta del pulsante Inserisci, disponibile per la versione Android dell’app. Selezionando lo stesso è possibile approvare il messaggio scritto dall’AI e spostarlo nella finestra di risposta. È una piccola modifica, ma che semplifica l’interazione con Gemini. A livello pratico, il pulsante dovrebbe apparire in basso a destra nel display, sulla stessa riga in cui vengono mostrati i pollici in su e in giù.

I primi indizi rispetto a questa nuova implementazione sono apparsi a dicembre, ma solo ora la funzione sta gradualmente apparendo su un numero sempre maggiore di dispositivi. Secondo quanto segnalato, i Google Pixel 8 Pro rientrano di certo tra i telefoni finora interessati dall’aggiornamento.

Questa è solo l’ultima integrazione degli ultimi tempi che riguarda l’AI e Gmail. Da qualche mese, la piattaforma di posta elettronica può avvalersi di Gemini per cercare messaggi di posta: una funzione molto utile, soprattutto per chi lavora abitualmente con le e-mail e deve districarsi tra un numero elevato delle stesse.