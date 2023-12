Il Pixel 8 Pro ora integra Gemini Nano: ecco le novità

Presentato ufficialmente, Gemini è il più grande e potente LLM che Google abbia mai sviluppato. Ne esistono tre versioni e tra queste c’è la Nano, pensata per dispositivi mobili e per funzionare in locale anche in assenza di una connessione alla rete. In altri termini, è una trasposizione ridotta ma comunque affidabile e assolutamente smart del nuovo LLM.

Ad oggi l’unico dispositivo che può godere dei vantaggi di Gemini Nano è Google Pixel 8 Pro, l’ultimo smartphone top di gamma dell’azienda di Mountain View.

Starting today, Gemini Nano is running on #Pixel8 Pro. Learn more about the first two helpful features powered by our most efficient model for on-device experiences. 🧵 #GeminiAI pic.twitter.com/DHuGemouiI

— Google (@Google) December 6, 2023