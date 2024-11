Gemini: l'AI di Google può far diventare gli utenti dei maestri di scacchi

Google ha trovato un modo unico per avvicinare gli utenti agli scacchi, introducendo una funzione chiamata ‘Chess champ’ nella sua piattaforma Gemini. L’annuncio è arrivato proprio mentre inizia il Campionato Mondiale di Scacchi FIDE 2024, di cui Google è sponsor principale.

La nuova funzionalità, disponibile da dicembre, permetterà di imparare e migliorare giocando a scacchi in modo interattivo. Sarà come avere un insegnante personale, ma digitale, sempre pronto a spiegare mosse e strategie attraverso conversazioni intuitive basate ovviamente sull’AI. Tuttavia, sarà accessibile solo per chi usa Gemini in inglese e ha un abbonamento Advanced.

Google Gemini diventa maestro di scacchi in occasione dei mondiali

Google non si ferma qui: per celebrare il fascino degli scacchi, la sua divisione Arts & Culture ha creato una mostra digitale che racconta la storia di questo antico gioco. Tra fotografie d’archivio, fogli di punteggio rari e opere d’arte, è un viaggio che mette in luce l’evoluzione degli scacchi e i personaggi che ne hanno fatto la storia.

Un’altra novità è GenChess, un progetto di Google Labs che consente agli utenti di creare set di scacchi personalizzati. Grazie a un sistema avanzato di intelligenza artificiale, sarà sufficiente descrivere a parole il proprio design ideale per vedere il modello prendere forma.

Durante il Campionato, Google introdurrà anche ‘Chatting Chess’, una sezione live con commenti animati e spiegazioni in tempo reale. Questa funzione, alimentata da Gemini, renderà ogni partita più comprensibile, arricchendola con curiosità e confronti che aiutano a seguire meglio il gioco, anche per chi non è esperto.

Con queste iniziative, Google non si limita a celebrare gli scacchi: trasforma il modo in cui le persone possono vivere e imparare questo gioco. Un’occasione unica per avvicinarsi a un mondo complesso, ma affascinante, grazie al supporto della tecnologia. Se siete dunque intenzionati a diventare forti negli scacchi, è questo il momento giusto.