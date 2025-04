L’annuncio da parte di Google è ufficiale: la funzione Gemini Live, inizialmente riservata agli abbonati premium, è ora disponibile gratuitamente per tutti gli utenti Android.

Gemini Live, è una funzionalità che permette agli utenti di condividere in tempo reale ciò che appare sul display dello smartphone o viene inquadrato dalla fotocamera. Questo strumento, che include funzionalità come il riconoscimento di oggetti e la generazione di risposte contestuali, rappresenta un passo avanti nell’evoluzione dell’interazione uomo-dispositivo.

Ad esempio, un video dimostrativo pubblicato da Google mostra come la funzione possa identificare specie animali in un acquario semplicemente utilizzando la fotocamera del dispositivo. Se queste funzioni appaiono quasi “fantascientifiche” il fatto che ora siano alla portata di tutti rappresenta una novità più che piacevole per chi vuole avvicinarsi a questa tecnologia.

Originariamente, Gemini Live era stato lanciato come esclusiva per i dispositivi Pixel 9 e Samsung Galaxy S25, con la compagnia che ha però poi deciso di offrire accesso a tutti gli utenti. L’aggiornamento prevede una distribuzione graduale, che potrebbe richiedere diverse settimane prima che tutti i possessori di smartphone Android possano accedere alla funzione.

Gemini Live e non solo: il contesto AI si arricchisce di strumenti gratuiti

La mossa di Google arriva in un momento in cui la competizione nel settore dell’AI è molto intensa. Anche Microsoft ha rilasciato un annuncio simile, con Copilot Vision nel browser Edge gratuito per tutti. E quest’ultima novità fa parte di una lunga lista di funzioni e strumenti che, nel corso degli ultimi mesi, i colossi tecnologici stanno offrendo a titolo gratuito ai consumatori.

Questa competizione ha il potenziale di accelerare ulteriormente l’adozione di tecnologie AI, portando benefici significativi agli utenti che possono ora accedere, senza particolari costi, a strumenti avanzati. Gemini Live, in particolare, si distingue per la sua capacità di combinare la condivisione dello schermo con funzionalità di AI avanzata, offrendo un’esperienza interattiva al momento unica nel suo genere.