Gemini Live porta gratis su Galaxy S25 video in tempo reale e condivisione schermo

Durante il Mobile World Congress 2025 di Barcellona, Google ha mostrato due novità molto attese per l’app Gemini su Android: video live e condivisione dello schermo. Anche gli utenti che hanno l’abbonamento a Gemini Advanced tramite Google One AI Premium potranno beneficiare di queste nuove funzioni che arriveranno a fine marzo. Ci sono però alcune persone che potranno avere il tutto gratis per 6 mesi ovvero coloro che hanno acquistato uno dei nuovi Samsung Galaxy S25.

Come funzionano Video live e condivisione dello schermo

Perché non conoscesse la funzione chiamata Video Live di Gemini, si tratta di un modo di usare la fotocamera dello smartphone per permettere all’intelligenza artificiale di vedere ciò che anche l’utente vede.

Un esempio semplice: puntando il Galaxy S25 verso una pianta o un monumento, Gemini sarà in grado di fornire informazioni immediate sul soggetto inquadrato, come il nome della specie o la storia di ciò che stiamo osservando.

La seconda novità, la condivisione dello schermo, è invece pensata per interagire con i contenuti visualizzati sul display del telefono. Con un tap, Gemini potrà analizzare ciò che si sta visualizzando sullo schermo e rispondere immediatamente a domande contestuali, dando consigli o informazioni aggiuntive.

Ad esempio, navigando su un negozio online e visualizzando un paio di pantaloni, si potrà chiedere a Gemini quali camicie abbinare. L’AI analizzerà il contenuto dello schermo e darà suggerimenti immediati.

Disponibilità e prezzi di Gemini Live

Come anticipato, entrambe le novità saranno disponibili entro marzo esclusivamente per gli abbonati Google One AI Premium, con un costo mensile di 21,99 euro. Tuttavia, se si possiede uno dei nuovi Samsung Galaxy S25, S25 Plus o S25 Ultra, sarà possibile provare gratuitamente Gemini Advanced per ben sei mesi.

Google non esclude comunque che in futuro queste funzionalità avanzate possano essere offerte gratuitamente anche a una platea più ampia di utenti.