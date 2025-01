Gemini Live: un pulsante per parlare di ciò che si vede sullo schermo, la novità

Google è al lavoro su una nuova funzione per il suo assistente Gemini AI, pensata per rendere le interazioni ancora più semplici e immediate. Si tratta del pulsante “Talk Live about screen”, che permetterà di discutere in tempo reale di ciò che si sta guardando sul proprio schermo senza dover passare attraverso complicati passaggi manuali.

Come funziona il pulsante “Talk Live about screen”

Questa nuova funzione consente di catturare e condividere schermate in tempo reale durante una conversazione con Gemini. Grazie al pulsante, che si trova nella parte inferiore sinistra dello schermo, sarà possibile:

Condividere immediatamente una schermata con Gemini, eliminando la necessità di screenshot manuali;

con Gemini, eliminando la necessità di screenshot manuali; Richiamare immagini o contenuti visivi salvati, utili per approfondire successivamente o per contestualizzare una domanda.

La funzione è stata mostrata in anteprima da @AssembleDebug, che ha evidenziato la semplicità e la fluidità di utilizzo. Con un solo clic, Gemini cattura la schermata e la integra direttamente nella conversazione, permettendo di parlarne in tempo reale.

Un design aggiornato per Gemini Live

Gemini Live ha recentemente subito un aggiornamento grafico che rende l’interfaccia ancora più intuitiva. Il design ora include una chat box minimalista con un campo di testo per comandi personalizzati e un’icona “Plus” per allegare contenuti extra come immagini o file.

Quando sarà disponibile

La funzione “Talk Live about screen” non è ancora attiva per tutti gli utenti, ma il ritmo accelerato di sviluppo da parte di Google fa pensare che il lancio potrebbe avvenire nelle prossime settimane.

L’annuncio arriva in un momento di fermento per il mondo dell’AI, con nuovi protagonisti che stanno guadagnando terreno. Tra questi, DeepSeek, un servizio AI cinese che sta rapidamente attirando l’attenzione globale grazie alla sua efficienza e innovazione, sia come chatbot che come modello linguistico multimodale. Il confronto con Gemini e gli altri colossi dell’AI si fa sempre più interessante, promettendo una competizione che potrebbe portare a progressi significativi nel settore.