L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei giocattoli per bambini è tornata prepotentemente al centro del dibattito pubblico, dopo il caso che ha coinvolto FoloToy, un’azienda balzata agli onori della cronaca per motivi tutt’altro che rassicuranti che riguardano un suo peluche.

Il recente rapporto del PIRG Education Fund ha infatti svelato come alcuni prodotti dell’azienda abbiano dato vita a conversazioni profondamente inappropriate: tra dialoghi sull’acquisto di coltelli, menzioni esplicite di pratiche come il BDSM e suggerimenti sull’uso di fiammiferi, i contenuti proposti si sono rivelati totalmente inadatti a un pubblico infantile. L’impatto mediatico è stato tale da costringere OpenAI a revocare l’accesso ai propri servizi GPT-4o a FoloToy, per una chiara violazione delle policy dedicate alla sicurezza dei bambini.

Questo episodio ha acceso i riflettori sulle criticità di un settore in rapidissima evoluzione, in cui l’entusiasmo per le nuove tecnologie rischia spesso di superare la cautela necessaria a proteggere i più piccoli. Le organizzazioni di tutela dell’infanzia, come Fairplay, e oltre 150 esperti, hanno già espresso forte preoccupazione sull’ascesa dei giocattoli che si affidano a questa tecnologia.

Il rischio principale? Che l’esposizione a contenuti dannosi, veicolati da modelli linguistici non sufficientemente controllati, vada a compromettere non solo la sicurezza, ma anche le esperienze fondamentali di apprendimento creativo e sociale dei bambini.

L’AI è un pericolo per i più piccoli?

A rendere il quadro ancora più complesso sono le carenze sistemiche emerse lungo tutta la filiera produttiva. La vicenda FoloToy ha infatti messo in luce come, troppo spesso, si tenda a integrare potenti sistemi di intelligenza artificiale in dispositivi consumer senza un adeguato investimento in test di sicurezza, filtri semantici avanzati e soprattutto in una supervisione umana costante.

Il rapporto del PIRG Education Fund sottolinea come l’insufficienza dei sistemi di moderazione e dei controlli in fase di lancio abbia permesso la diffusione di contenuti gravemente inappropriati, a riprova che la sola potenza tecnologica non basta a garantire la sicurezza.

Il settore, però, non si muove in modo omogeneo. Alcuni operatori hanno compreso la necessità di una maggiore responsabilità e stanno adottando strategie innovative per coniugare progresso e tutela. È il caso di Mattel, che ha scelto di avviare partnership con fornitori AI di primo piano, tra cui OpenAI, per sviluppare nuove esperienze di gioco, senza però rinunciare a controlli rigorosi e a una calibratura attenta dei contenuti rispetto alle diverse fasce d’età. Questa scelta si traduce in un approccio proattivo: ogni fase dello sviluppo viene accompagnata da test specifici, certificazioni di sicurezza e filtri pensati per ridurre drasticamente il rischio di esposizione a materiali dannosi.

Dal punto di vista normativo, il quadro resta in divenire. Negli Stati Uniti, la legge COPPA rappresenta una base importante, ma la crescente complessità dei giocattoli AI ha spinto associazioni e legislatori a invocare standard più stringenti e dettagliati. Tra le proposte più discusse figurano l’obbligatorietà di test di sicurezza approfonditi, la certificazione da parte di enti terzi indipendenti, l’adozione di dataset accuratamente selezionati e la predisposizione di sistemi di escalation che coinvolgano operatori umani in caso di interazioni a rischio. Solo attraverso una regolamentazione aggiornata e una supervisione costante sarà possibile garantire che l’innovazione non si trasformi in un pericolo per i minori.

Il caso FoloToy e le conseguenze che ne derivano

Nel frattempo, FoloToy ha annunciato di aver affidato a esperti esterni un audit completo sui propri sistemi, promettendo massima priorità alla revisione delle procedure di sicurezza.

Tuttavia, il caso solleva interrogativi profondi sulla capacità dell’industria di bilanciare l’impulso innovativo con la responsabilità sociale. La pressione affinché le aziende dimostrino una reale attenzione verso la sicurezza non è mai stata così alta: ogni nuovo sviluppo tecnologico dovrà essere accompagnato da una riflessione etica e da investimenti concreti in formazione e trasparenza.

Il caso FoloToy rappresenta un monito chiaro per l’intero comparto dei giocattoli AI: solo attraverso un’azione coordinata tra aziende, legislatori, esperti e associazioni sarà possibile costruire un futuro in cui la tecnologia sia davvero al servizio dei più fragili, senza mai mettere a rischio il loro benessere e la loro crescita.