Microsoft ha annunciato la disponibilità GitHub Copilot for Azure, un’estensione per Visual Studio 2022 che porta l’esperienza di sviluppo con il celeberrimo IDE (integrated development environment) a un nuovo livello. La novità più rilevante è l’integrazione con l’Agent Mode di Copilot, che trasforma l’assistente AI da semplice copilota del codice a compagno operativo in grado di gestire risorse, diagnosticare problemi e orchestrare la distribuzione di progetti software complessi direttamente dall’editor.

La logica è chiara: ridurre al minimo i cambi di contesto, abbattere la curva di apprendimento dei servizi Azure e consolidare in un unico ambiente strumenti di sviluppo DevOps e gestione cloud.

Dalla scrittura del codice al provisioning: un unico flusso

L’estensione GitHub Copilot for Azure (qui una dimostrazione pratica) abilita scenari che in passato richiedevano diversi passaggi manuali. Avvalendosi esclusivamente di prompt testuali, lo sviluppatore può ad esempio interrogare lo stato delle risorse su Azure, ottenere log delle applicazioni in esecuzione, configurare pipeline di deployment, usare Azure Developer CLI (azd) ovvero l’interfaccia della riga di comando per sviluppatori Azure al fine di distribuire applicazioni multi-servizio basate su template.

L’integrazione con azd rappresenta un punto di svolta: Copilot non si limita più a recuperare informazioni ma diventa in grado di gestire l’intero ciclo di vita applicativo, orchestrando infrastrutture complesse e distribuendo applicazioni su larga scala.

Un ulteriore valore aggiunto è il modello “zero-setup”: l’estensione scarica e avvia automaticamente il server MCP di Azure, evitando configurazioni manuali spesso ostiche. Uno schema che abbatte la soglia di ingresso per chi vuole sperimentare con il cloud senza dover affrontare un percorso iniziale complesso.

MCP come motore dell’agente di GitHub Copilot for Azure

Il cuore architetturale del nuovo approccio presentato oggi da Microsoft è appunto MCP (Model Context Protocol), uno standard aperto introdotto da Anthropic nel 2024 e rapidamente adottato da Microsoft. MCP funziona come un connettore universale tra agenti AI e strumenti esterni, analogo a quanto fatto dal Language Server Protocol (LSP) per gli editor di codice. Grazie a questa astrazione, Copilot può:

Comprendere la richiesta dell’utente.

Scegliere lo strumento adeguato.

Eseguire sequenze di azioni in autonomia per raggiungere l’obiettivo.

Con l’arrivo del supporto MCP in Visual Studio Code a giugno 2025 e il rilascio di Copilot Chat, a luglio 2025, come prodotto open source, Microsoft ha predisposto il terreno per una strategia di ampio respiro: l’obiettivo è trasformare Copilot in una “piattaforma agentica” interoperabile, non più confinata al semplice completamento del codice.

Come provare l’estensione

Al momento, GitHub Copilot for Azure è disponibile in versione di anteprima. Per provare l’estensione occorrono:

Visual Studio 2022 versione 17.14 o superiore.

Un abbonamento attivo a GitHub Copilot con Copilot Chat.

Un account Azure.

L’installazione è immediata: basta scaricare l’estensione, aprire Copilot Chat in Agent Mode e abilitare il pacchetto Azure. Da lì, gli sviluppatori possono cominciare a interrogare risorse e orchestrare applicazioni direttamente tramite prompt.

Sicurezza: l’altra faccia della medaglia

L’evoluzione di Copilot in agente autonomo non è priva di rischi. L’adozione del MCP introduce infatti un nuovo perimetro di attacco.

Un caso emblematico è la vulnerabilità “Toxic Agent Flow”, scoperta da Invariant Labs: si tratta di un attacco basato su prompt injection nascosti all’interno di issue pubbliche su GitHub. L’agente, leggendo questi contenuti malevoli, poteva essere indotto ad accedere a repository privati, estrapolando codice sensibile.

La segnalazione ha dimostrato che non basta proteggere i modelli: serve anche un’architettura sicura, con controlli granulari sui permessi contestuali. Tra le contromisure suggerite figurano politiche che limitano l’accesso contemporaneo a più repository o che applicano vincoli di sessione per ridurre i rischi di escalation.

Per le imprese, l’adozione di agenti AI deve avvenire con cautela, accompagnata da un controllo continuo, attività di auditing e utilizzo di strumenti di monitoraggio avanzati.