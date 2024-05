Gli AirPods 3ª Gen costano MENO di 160€ su Amazon (-20%)

Gli AirPods di terza generazione arrivano con un design rinnovato (rispetto al modello precedente), un suono migliorato e nuove funzionalità. Sono auricolari Bluetooth che offrono un’esperienza d’ascolto immersiva e, solo per oggi, sono acquistabili ad un prezzo a dir poco allettante. Con lo sconto Amazon del 20%, infatti, costano solo 159 euro, spedizione compresa.

Immergiti nella tua musica con gli AirPods di 3ª generazione: acquistali su Amazon per risparmiare il 20%

Gli AirPods di terza generazione, come anticipato, si discostano nettamente dai due modelli precedenti, con un corpo più compatto e leggero che ricorda quello dei Pro. Gli steli, più corti e sottili, sono dotati di un sensore che permette di controllare la riproduzione audio e le chiamate.

Gli auricolari wireless di Apple offrono un’esperienza audio di alto livello con un suono ricco di dettagli, con bassi profondi e alti cristallini. Non manca il supporto della tecnologia Audio Spaziale con rilevamento dinamico della testa: crea un’esperienza di ascolto tridimensionale che avvolge l’ascoltatore, trasportandolo al centro dell’azione.

Oltre alla qualità del suono, gli AirPods di terza generazione vantano una serie di nuove funzionalità che li rendono ancora più versatili e pratici. La modalità Equalizzazione Adattiva, ad esempio, ottimizza automaticamente l’audio in base alla forma del tuo orecchio, garantendo un’esperienza di ascolto personalizzata.

Anche l’autonomia è notevole: fino a 6 ore di ascolto con una singola carica e fino a 30 ore con la custodia di ricarica. La custodia, in questo caso, prevede la ricarica solo tramite Lightning. Poi, come tutti i prodotti dell’azienda di Cupertino, gli AirPods di 3ª generazione si integrano perfettamente con l’ecosistema Apple: l’abbinamento con iPhone, iPad o Mac avviene in modo semplice e immediato.