Gli AirPods Pro 2 REGALATI su Amazon, hanno la custodia USB-C

Tornano finalmente in promozione gli AirPods Pro di seconda generazione su Amazon, con uno sconto davvero interessante. Gli auricolari più performanti al mondo, con custodia di ricarica USB-C e MagSafe, garantiscono oggi un gran risparmio.

Il prodotto, sensibilmente migliorato rispetto alla generazione precedente, costa oggi 219 € con due anni di garanzia e spedizione rapida

AirPods di seconda generazione, il meglio che c’è sul mercato

Finalmente tornano in sconto gli AirPods Pro di seconda generazione, quelli con il chip Apple H2. Questo componente hardware è il più potente in assoluto, progettato appositamente per portare le prestazioni audio oltre il limite. La qualità del suono sarà infatti stratosferica, con i bassi profondissimi e con un audio perfettamente bilanciato.

Il driver e l’amplificatore realizzati su misura restituiscono mediante ogni cuffia un’intensità eccezionale e una definizione senza precedenti. È presente una cancellazione del rumore ancora superiore al primo modello, che si trasforma in modalità trasparenza a qualora invece l’utente voglia ascoltare cosa accade all’esterno. C’è anche la modalità rilevamento conversazione, in grado di dare risalto alla voce delle persone con cui si parla abbassando automaticamente il volume di ciò che si ascolta.

Perché acquistare degli AirPods Pro di seconda generazione? Semplicemente perché non esistono auricolari in-ear più performanti. Siamo di fronte al prodotto migliore in circolazione, quello più desiderato al mondo. Con la nuova custodia di ricarica USB-C hanno una comodità in più, mentre per quanto riguarda l’audio, sarà come trovarsi in una stanza chiusa con la musica a tutto volume: magico.

L’altro punto di forza viene corrisposto oggi dal prezzo di vendita, ribassato del 22%. Il costo finale di questi AirPods Pro è di soli 219 € con due anni di garanzia e con la spedizione veloce entro questo fine settimana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.