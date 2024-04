Gli altoparlanti per PC a soli 9 EURO, il regalo di Amazon

Ci sono alcuni elementi da cui una postazione computer desktop non può assolutamente prescindere. Uno di questi consiste negli altoparlanti, utili per ascoltare ogni suono o rumore che proviene da un filmato in riproduzione sul computer, da un file audio, e quant’altro. Ci pensa Amazon ad arrivare in soccorso di coloro che stavano cercando con insistenza qualcosa del genere: ecco una coppia di altoparlanti che scende addirittura sotto i 10 €.

Questi straordinari dispositivi che si collegano mediante la porta USB per l’alimentazione e attraverso il jack da 3,5 mm per l’audio, sono scontati del 20%. Questa offerta a tempo garantisce a tutti il vero affare di giornata: gli altoparlanti costano infatti solo 9,17 €, un vero regalo da parte di Amazon. La spedizione è assicurata in circa due giorni, per cui l’attesa è davvero breve.

Questi altoparlanti sono molto potenti ed hanno i LED RGB

Esteticamente sono bellissimi questi due speaker, siccome implicano anche dei LED RGB con 6 effetti luminosi. La potenza di 5W integrati, offre ottime performance, talvolta sembrando anche più potenti di quanto dichiarato. Tornando alla retroilluminazione, ci sono due interruttori sul cavo per attivare gli effetti, proprio dove si controlla anche il volume.

Il punto di forza di questi altoparlanti è innanzitutto il prezzo ma non può passare in secondo piano la grande compattezza. Sono talmente piccoli da non disturbare ma diventano giganti quando si tratta di riprodurre il suono. Tornando al costo finale, l’offerta a tempo di oggi detrae il 20% dal prezzo originale.

I due speaker alimentati tramite USB oggi costano solo 9,17 € comprendendo due anni di garanzia e anche la spedizione rapida in due giorni gratis.