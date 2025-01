Gli annunci di lavoro di OpenAI rivelano i piani della compagnia

OpenAI, attraverso un post su X di Caitlin Kalinowski, figura che si occupa della sezione hardware della compagnia, ha annunciato che la startup sta cercando personale per quanto concerne la robotica.

Nello specifico, Kalinowski ha parlato di due posti vacanti per quanto concerne due ingegneri e un TPM manager. Oltre all’annuncio di lavoro, ha parlato di progettazione di sensori e di meccanismi legati alla robotica come ingranaggi, motori e altra componentistica.

Really excited to be posting our FIRST Robotics hardware roles for @OpenAI, including two very senior tech lead engineering (IC) roles and a TPM Manager.

The first role is for an **EE Sensing Engineer** to help us design the sensor suite for our robots.

The second role is for a…

— Caitlin Kalinowski 🇺🇸 (@kalinowski007) January 10, 2025