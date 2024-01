Gli auricolari Bluetooth impermeabili REGALATI su Amazon a 17 EURO

Chi aveva in programma di effettuare una grande spesa per portare a casa un paio di auricolari di buon livello, può cambiare in meglio i suoi piani oggi. Su Amazon sono disponibili delle cuffie Bluetooth impermeabili con ottime qualità e per un prezzo molto ridotto rispetto a quelli soliti.

Il dispositivo in questione si presenta con una custodia di ricarica di ultima generazione e con tanta autonomia disponibile. Grazie ad un coupon del 25% che va applicato all’articolo da acquistare al momento del checkout, il prezzo scenderà ulteriormente e toccherà la cifra di 17,24 €. Basta solo un giorno per ricevere a casa gli auricolari e soprattutto ci sono due anni di garanzia.

Gli auricolari che volevi sono in sconto, hanno 36 ore di autonomia

Il design sembra essere molto simile ad un prodotto top di gamma, ma questa volta con un prezzo sensibilmente ridotto. Gli auricolari sono dotati di Bluetooth 5.3 e di driver da 14,2 mm. I bassi sono veramente potenti e profondi, con il bilanciamento di alti e medi che è davvero ottimale.

La custodia di ricarica garantisce un totale in termini di autonomia pari a 36 ore, per cui quasi si dimenticherà di doverli ricaricare.

Cuffie del genere potrebbero soddisfare anche i più fanatici tra gli audiofili. Effettivamente le caratteristiche tecniche di cui abbiamo parlato sono abbastanza soddisfacenti, valutato poi anche il prezzo molto basso. In tanti infatti si tirerebbero indietro vedendo un costo così contenuto, pensando che potrebbe trattarsi di un prodotto di scarsa qualità, ma invece non è così. Gli auricolari oggi disponibili su Amazon hanno tutto ciò che serve.

Grazie allo sconto con coupon del 25% che bisogna applicare direttamente nella pagina di acquisto, si scende ad un totale di soli 17,24 €. La garanzia è di due anni per tutti mentre per avere a casa il pacco bisognerà attendere al massimo 48 ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.