Gli auricolari più acquistati ORA su Amazon sono i Google Pixel Buds Pro

Il piccolo capolavoro di Google sbarca oggi tra le offerte di primavera di Amazon: i Pixel Buds Pro sono disponibili in sconto. L’esclusiva che riguarda questi auricolari è di alto livello in quanto nessun altro sito consente di acquistarli con questo prezzo.

Dotate di un’estetica singolare e di caratteristiche tecniche al top della gamma, le cuffiette di Mountain View si distinguono in maniera particolare particolare per la loro cancellazione del rumore.

Lo sconto del 9% fornito da Amazon garantisce un prezzo di 169 €. Sono compresi ovviamente due anni di garanzia e anche la spedizione rapida in un giorno.

Google Pixel Buds Pro scontatissimi su Amazon, sono disponibili in esclusiva

Piccoli e performanti: questi sono gli aggettivi che più rappresentano i Google Pixel Buds Pro. Una volta inseriti nelle orecchie, sembrano scomparire sia esteticamente che in termini di percezione. Sono comodi e potenti ma soprattutto con la cancellazione attiva del rumore isolano perfettamente l’utente da quel che accade all’esterno. I driver da 11 mm personalizzati e l’equalizzatore del volume permettono di gestire a modo proprio l’esperienza audio.

Tutti coloro che si stavano concentrando sull’acquisto degli AirPods di Apple, cambieranno totalmente idea provando questi Google Pixel Buds Pro. Sono nettamente superiori e soprattutto costano meno: sono questi i veri punti di forza degli auricolari di BigG. Piccoli, comodi, potenti e con una grande autonomia, garantiscono le migliori prestazioni.

