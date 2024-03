Gli auricolari wireless con 40 ore di BATTERIA a 18 EURO su Amazon

Il mondo Amazon pullula di auricolari interessanti che gli utenti possono acquistare ogni giorno ma è questa l’offerta da non lasciarsi scappare. Il prodotto in questione sta andando a ruba ed è rappresentato da cuffiette in grado di proporre un’ottima qualità sebbene costino pochissimo.

Di tipo Bluetooth e con cancellazione del rumore integrata, questi auricolari hanno anche un’ottima autonomia. Il punto di forza è sicuramente la custodia di ricarica, non solo in grado di offrire tanta autonomia, ma anche il punto della situazione sullo stato di carica delle cuffie.

Chiaramente influisce su questi auricolari il prezzo di vendita: Amazon li propone infatti con un ulteriore 5% di sconto portandoli a soli 17,99 €. Arrivano in circa cinque giorni a casa e con due anni di garanzia.

Questi auricolari sono impermeabili e potentissimi: costano 17,99 €

Esteticamente sembrano molto simili agli AirPods di Apple e sotto alcuni aspetti sembrano anche batterli. Questi auricolari Bluetooth hanno una stabilità di connessione pazzesca e soprattutto una potenza impressionante, dovuta ai driver in alta definizione.

La custodia di ricarica, che offre fino a 40 ore di autonomia, riesce a mostrare lo stato di carica di ogni ognuno dei due auricolari. Il piccolo display infatti indica chiaramente le informazioni in merito. Sono impermeabili, piccoli, comodi da indossare e da portare dietro e inoltre hanno anche la cancellazione del rumore.

Trovare degli auricolari di questa caratura ad un prezzo così basso non è assolutamente comune su Amazon. Questo prodotto oggi costa 17,99 € grazie allo sconto del 5% e chi vuole acquistarlo deve attendere solo cinque giorni per riceverlo.