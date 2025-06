Gli occhiali Android XR di Google ora hanno un nome: Martha

Google ha recentemente svelato nuovi dettagli sui suoi innovativi occhiali Android XR, conosciuti ora con il nome in codice “Martha”. Durante una dimostrazione all’I/O di Google, è stata fotografata un’immagine dell’app companion che richiama l’interfaccia dell’app di Pixel Watch. L’immagine è poi stata pubblicata online e scoperta da SERoundtable.

Come saranno gli occhiali Android XR Martha

Annunciati inizialmente alla fine dello scorso anno, questi prototipi di dispositivi per la realtà aumentata/mista/estesa continuano a essere mostrati in dimostrazioni dal vivo, consolidando il loro ruolo di piattaforma di sviluppo per le tecnologie immersive. Sono dotati di videocamera, microfono, speaker, intelligenza artificiale, display integrato nelle lenti.

Il nome “Martha” suggerisce che si tratti di un nome in codice interno, esattamente come l’ultima Chromecast con Google TV aveva il nome in codice “Sabrina“.

Un aspetto particolarmente interessante è la scelta di Google di utilizzare un’interfaccia simile a quella del app dei Pixel Watch. Questo approccio non solo riduce i tempi di sviluppo, ma mantiene anche una coerenza visiva con altri dispositivi dell’ecosistema Google, semplificando l’integrazione per gli utenti. Inoltre, il design familiare potrebbe attrarre gli attuali utilizzatori dei prodotti Google, facilitando l’adozione di questa nuova tecnologia.

Dalla foto condivisa da SERoundtable è possibile vedere alcune funzioni degli occhiali smart di Google, attraverso i toggle dell’app necessari ad attivarle o disattivarle.

Così, ad esempio, siamo certi che i Google Martha potranno gestire le notifiche dello smartphone e registrare video o fare foto, tramite un sensore integrato. Dai video condivisi, inoltre, sappiamo che potranno essere usati per la traduzione in tempo reale da diverse lingue, compreso l’arabo.

Tuttavia, permangono interrogativi sul posizionamento di mercato di questi dispositivi. Saranno destinati principalmente ai consumatori o troveranno applicazione anche in ambito professionale? La versatilità della piattaforma e l’adattabilità a diversi contesti potrebbero rappresentare un vantaggio competitivo, ma la strategia di marketing sarà cruciale per il successo commerciale.

Quando arrivano gli occhiali Android XR

Nonostante si trovino ancora in fase prototipale, questi occhiali rappresentano un passo importante verso il futuro della tecnologia immersiva. Google sta collaborando con Samsung per il lancio di dispositivi XR previsto nel 2026, unendo le forze per conquistare il mercato emergente degli occhiali intelligenti. Questa partnership strategica sottolinea l’impegno congiunto per ridefinire l’interazione uomo-tecnologia, puntando su funzionalità innovative come la registrazione della visuale e l’integrazione completa con l’ecosistema Android.

Con il progetto “Martha”, Google dimostra il suo interesse per le tecnologie immersive e il suo impegno nel trasformare la realtà aumentata e la realtà virtuale in strumenti quotidiani. Che si tratti di intrattenimento o produttività, questi occhiali potrebbero diventare un elemento essenziale della nostra vita digitale, segnando un nuovo capitolo nell’evoluzione tecnologica. Quando ciò succederà esattamente, però, ancora nessuno lo sa.