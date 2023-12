Gli ultimi Apple Watch ottengono un miglioramento di Siri con WatchOS 10.2

Esattamente lo scorso mese di settembre sono stati presentati i nuovi iPhone, ma con loro hanno fatto una grande figura anche i nuovi Apple Watch. Il Series 9 e l’Ultra 2 sono stati i prodotti di punta, grazie alle funzionalità ulteriori che gli sono state attribuite. Ciò che li rende ancora più interessanti è però il sistema operativo watchOS 10, in grado di fornire il monitoraggio completo della salute e diverse altre feature che rendono i due indossabili veri e propri acquisiti d’oro.

Nelle ultime ore è arrivato anche il nuovo aggiornamento a watchOS 10.2, che apporterà diverse modifiche sugli orologi compatibili. Più in particolare sono i due nuovi top di gamma a ricevere qualche miglioria di livello. Sarebbe infatti una la caratteristica principale di questo nuovo update che renderebbe ancora più utili l’Apple Watch Series 9 e l’Ultra 2.

Apple Watch Ultra 2 e Series 9 accolgono una nuova feature con watchOS 10.2

Chi possiede uno dei due preziosi smartwatch, potrà accogliere ancora più alla grande il nuovo aggiornamento a watchOS 10.2. Gli utenti infatti potranno registrare i loro dati sanitari servendosi dell’assistente vocale Siri. La funzione riguarderà però solo questi due prodotti in quanto sono equipaggiati con il nuovo chip Apple S9.

Il processore consente loro infatti di elaborare alcune richieste in maniera locale e bassa latenza, senza dover fare riferimento al cloud. Saranno ben 20 i tipi di dati sanitari a cui Siri sarà in grado di rispondere semplicemente utilizzando un Ultra 2 o un Series 9.

Che siano gli anelli di attività, il conteggio dei passi, i piani saliti o i dati della scorsa notte, non ci sarà differenza: se ne occuperà il celebre assistente vocale.

Un’altra grande funzionalità, molto amata in passato e in questo caso disponibile per tutti gli Apple Watch, fa invece ritorno. Si tratta della possibilità di scorrere per selezionare i quadranti da impostare.