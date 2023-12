Gmail: Google rilascerà nuove opzioni in "Monitoraggio spedizione"

La funzionalità di tracciamento dei pacchi di Gmail è stata aggiunta lo scorso anno, ma adesso Google ha deciso di aggiungere due nuove funzionalità. Tra queste vi è la possibilità ricevere un avviso nel caso la data di consegna del pacco dovesse essere modificata. Questo sarà visibile sotto l’oggetto dell’e-mail e sarà di colore arancione/marrone. L’altra novità riguarda il post-consegna. Una volta che il pacco è stato ritirato, la sezione di monitoraggio che si trova nella parte superiore del messaggio mostrerà la politica del negozio in caso di reso. Come ricordato sul blog ufficiale di Google, Big G “includerà un link alle linee guida sui resi del commerciante (se disponibili) nella parte superiore delle e-mail relative agli acquisti in Gmail su desktop e dispositivi mobili negli Stati Uniti“. Le norme sui resi verranno visualizzate anche nella Ricerca Google nelle schede di prodotto e nei link ai commercianti.

Gmail: come attivare la funzione di monitoraggio della spedizione

Il tracciamento dei pacchi di Gmail è una funzione decisamente utile, ma è facoltativa e deve essere attivata in modo manuale. Per fare ciò basterà accedere alle impostazioni di Gmail e poi, nella scheda Generali, scorrere fino alla sezione “Monitoraggio della spedizione”. Per finalizzare l’operazione è necessario spuntare la casella accanto alla voce “Attiva il monitoraggio della spedizione”. Naturalmente, questa funzione può essere disattivata, togliendo la spunta dalla casella precedente.

La funzionalità per ricevere l’avviso in caso di modifica della consegna e la visualizzazione delle informazioni sul reso dei prodotti verranno implementate entro dicembre. Inizialmente queste saranno disponibili soltanto negli Stati Uniti, ma nel corso del prossimo anno dovrebbero arrivare anche negli altri paesi. Per quanto riguarda le altre novità di Gmail, Google ha recentemente modificato il pulsante “Segna come non letto” su dispositivi Android. Adesso è infatti presente un’icona a forma di busta delle lettere, con un puntino in alto a destra, proprio come quella della versione web.