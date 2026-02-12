Gmail introduce la gestione delle etichette anche su Android

Dopo anni di attese e continue richieste da parte degli utenti, arriva finalmente una svolta significativa per chi utilizza Gmail su Android: la possibilità di gestire le etichette direttamente dallo smartphone.

Una novità che, per molti, rappresenta la fine di una lunga parentesi fatta di limiti e compromessi nell’organizzazione della posta elettronica mobile. La funzione, da tempo consolidata su desktop, si fa ora spazio anche sull’app mobile, colmando un divario che aveva generato non poca frustrazione tra chi usa il telefono come principale strumento di lavoro.

Fino a questo aggiornamento, chi aveva la necessità di creare etichette personalizzate era costretto a passare per la versione desktop, con il conseguente disagio di dover cambiare dispositivo ogni volta che emergeva la necessità di nuove classificazioni. Aprendo il menu laterale dell’app Gmail, ci si imbatteva in una lista statica di categorie, senza alcuna opzione immediata per aggiungerne di nuove o per gestire etichette esistenti. Un limite che ha portato a innumerevoli segnalazioni nei forum di supporto e a una lunga attesa da parte della community.

Con la nuova funzione, il flusso di lavoro subisce una trasformazione tangibile. Adesso, scorrendo il menu laterale, si nota la presenza dell’opzione per creare etichette in modo rapido e intuitivo: basta un tap sul comando dedicato, l’inserimento del nome desiderato e la nuova categoria è subito disponibile.

L’app Android di Gmail diventa molto più user friendly

Per chi desidera invece rimuovere una categoria non più utile, il percorso è altrettanto semplice: dalle Impostazioni, selezionando l’account interessato, si accede alla sezione Manage labels dove è possibile eliminare ciò che non serve più. Questa rinnovata attenzione alla flessibilità d’uso rappresenta una risposta concreta alle esigenze di produttività degli utenti più esigenti.

Google ha deciso di sottolineare l’arrivo di questa novità con alcuni accorgimenti visivi: un badge circolare appare sull’icona del menu laterale, mentre la dicitura New mette in evidenza la funzione appena introdotta. Questi dettagli grafici non sono casuali, ma studiati per attirare l’attenzione anche di chi non segue costantemente le evoluzioni dell’app. Va comunque ricordato che il rollout avviene in modo graduale e che non tutti potranno vedere subito la nuova opzione: la distribuzione dipende dai server e può richiedere qualche giorno prima di raggiungere la totalità degli utenti.

Dal punto di vista della competizione, questa implementazione permette a Gmail di allinearsi alle migliori alternative presenti sul mercato, come Outlook e Spark, già dotate di robuste funzionalità di organizzazione su mobile. Tuttavia, il vero valore di questa novità si misura nella quotidianità: meno passaggi, maggiore immediatezza nella creazione e nella gestione delle etichette, e una riduzione sensibile della dipendenza dal computer.

Alcune limitazioni

Non va trascurato, però, che in ambito aziendale o scolastico potrebbero esserci delle limitazioni: le policy decise dagli amministratori IT possono influire sulla disponibilità o sulla configurazione delle nuove funzionalità. Per i responsabili dei team, questo potrebbe significare la necessità di aggiornare le procedure interne o di informare i collaboratori circa le nuove possibilità di gestione della posta.

Gli esperti di produttività digitale concordano nel ritenere questa evoluzione come un cambiamento tutt’altro che marginale: riduce la dispersione di energie, semplifica i processi di archiviazione e rende meno frustrante la gestione della posta quotidiana. Per molti, si tratta di un tassello fondamentale verso la piena maturità della piattaforma su mobile.