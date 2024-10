Google a lavoro per migliorare i filtri di ricerca di Gmail

Per chi riceve molta posta elettronica, ritrovare una determinata mail può diventare un compito a dir poco complicato.

Google lo sa bene e, proprio per questo motivo, sta lavorando per integrare dei nuovi filtri di ricerca in Gmail per individuare le e-mail ricevute con maggiore precisione. A quanto pare, questi dovrebbero lavorare ordinando i risultati in base a quanto un messaggio è pertinente o recente, il che dovrebbe bastare per facilitare non di poco l’individuazione.

Secondo quanto emerso da un’analisi di Android Authority, effettuata sul codice dell’app Gmail (più precisamente la versione 2024.10.20.690780686.Release), questa nuova funzione sarebbe presto disponibile per gli utenti.

Gmail fa ordine: due nuovi parametri per i filtri di ricerca

Allo stato attuale Gmail offre una barra di ricerca alquanto basilare che, sebbene funzionale, può rendere in alcuni casi difficili selezionare un preciso messaggio.

I parametri non sono così numerosi e, in alcuni contesti, ciò può rendere la ricerca molto difficile. Da quanto emerso, i due parametri sono mostrati da Gmail come Most relevant (più rilevante) e Most recent (più recente). Così come per qualunque altra novità individuata nel codice delle app, non è dato sapere se effettivamente i nuovi parametri saranno integrati realmente e, nel caso, quando.

Se per chi lavora molto attraverso le e-mail è un’implementazione molto utile, non è di certo l’unica che ha interessato Gmail nelle ultime settimane. Per esempio, gli sviluppatori di Google hanno lavorato per integrare nuove soluzioni al dilagare dello spam attraverso i mittenti certificati. Il tutto senza contare che, per quanto riguarda la ricerca di singole e-mail, da qualche tempo è possibile chiedere anche aiuto a Gemini.