Google a lavoro su chatbot ispirati a celebrità da integrare su YouTube

Secondo quanto riferito da The Information attraverso il suo account X, Google è a lavoro su alcuni chatbot IA che si ispirano a celebrità e influencer.

I chatbot realizzati dovrebbero basarsi su Gemini, andando a offrire poi qualcosa di molto simile a quanto già visto con la startup Character.AI. Quest’ultimo servizio, che sta vivendo un certo livello di popolarità, offre personalità di politici, filosofi così come di personaggi di fantasia.

Exclusive: Google is working on a product for custom chatbots, modeled on celebrities or made by users, that would compete with Meta and https://t.co/oOd0G4Iztw.https://t.co/cheEzAOmKo

— The Information (@theinformation) June 24, 2024