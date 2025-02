Google a lavoro su Gmail per rinnovare profondamente le icone

Gmail è senza dubbio uno dei punti di forti dell’ecosistema Google e, proprio per questo motivo, la compagnia di Mountain View si impegna costantemente per migliorarla.

Grazie a un’analisi della versione 2025.01.25.721794537 dell’app da parte degli esperti di Android Authority, è stato possibile notare come Gmail può ora vantare un nuovo set di icone, molto più illustrative rispetto a quelle finora mostrate.

Oggi, quando si apre il menu principale di Gmail toccando l’icona hamburger in alto a sinistra, le varie opzioni disponibili sono già accompagnate da icone. Ad esempio, è possibile vedere un cestino per i messaggi eliminati o un orologio per quelli posticipati.

Tuttavia, quando si visualizza una singola e-mail e si tocca il menu a tre puntini, le opzioni vengono presentate solo come un elenco testuale, senza alcuna rappresentazione grafica. Con questo aggiornamento, Google intende estendere l’uso delle icone anche a questi menu contestuali, rendendo l’interfaccia più coerente e intuitiva.

Gmail nuove icone per migliorare l’esperienza utente

Quanto descritto da Android Authority non si limita a un semplice abbellimento estetico. Google sta anche riorganizzando la disposizione delle voci di menu, raggruppandole in categorie distinte per una migliore organizzazione complessiva. Tutto ciò dovrebbe rendere Gmail ancora più user friendly.

Nonostante l’aggiornamento sia già stato rilasciato, non tutti gli utenti stanno già visualizzando le nuove icone sui propri dispositivi. A quanto pare Google sta implementando la modifica in modo graduale, attraverso quella che sembra un’attivazione lato server. Ciò significa che potrebbe essere necessario attendere ancora diversi giorni prima che la nuova interfaccia diventi visibile per tutti gli utenti.

Questa implementazione è solo l’ultima di una lunga serie che, nel corso degli ultimi mesi, ha coinvolto Gmail. Lo scorso autunno, per esempio, la piattaforma ha integrato dei nuovi filtri per gestire i messaggi di posta elettronica.