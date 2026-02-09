Google: al via test per modifiche alle app Contatti e Telefono

L’esperienza telefonica su Android si prepara a cambiare volto grazie a una doppia mossa di Google, che mira a ridisegnare la centralità delle interazioni.

Due sono le novità in arrivo: una scorciatoia dedicata alle Calling Cards direttamente all’interno di Google Contatti e un restyling completo della schermata di chiamata in Telefono, ora ispirata ai canoni estetici tipici di Material 3 Expressive.

Entrambe le funzioni sono attualmente in fase di test, ma promettono di ridefinire il modo in cui gli utenti vivono e controllano le proprie chiamate, sia dal punto di vista grafico che funzionale.

L’esperienza utente è la priorità per Google

La novità più immediata e tangibile riguarda l’integrazione delle Calling Cards – la risposta Android ai Contact Posters di iOS – in un punto nevralgico dell’esperienza utente: la sezione Organize Tab di Contatti.

In questo modo, la gestione delle informazioni di profilo, delle immagini e dei poster non sarà più frammentata tra diverse applicazioni, ma si concentrerà in un unico ambiente coeso e accessibile. Per chi tiene alla propria identità digitale, questa semplificazione significa poter modificare e controllare rapidamente la propria presenza visiva durante le conversazioni telefoniche, con la sicurezza di avere tutto sotto controllo in pochi tocchi.

In parallelo, la build 208.0.864581421 di Telefono introduce una schermata di chiamata completamente rinnovata, che abbandona elementi grafici superflui come l’animazione superiore, optando per un layout essenziale e centrato sulle funzioni davvero utili: attivazione del mute, gestione del vivavoce e accesso immediato alle opzioni.

Il risultato è un’interfaccia meno dispersiva, che mette al centro l’esperienza d’uso e riduce il rischio di distrazioni visive, rispondendo così alle esigenze di chiarezza e immediatezza che sempre più utenti richiedono.

Un’evoluzione che segue le tendenze del design

La direzione intrapresa da Google è chiara: ridurre la frammentazione tra app e modernizzare l’aspetto delle interfacce secondo i trend attuali del design mobile.

Il ricorso agli stilemi di Material 3 Expressive va proprio in questa direzione, favorendo un’estetica che privilegia semplicità, leggibilità e accessibilità, a scapito di effetti grafici complessi e poco funzionali. La volontà è quella di offrire un’esperienza più omogenea, coerente e inclusiva, in cui ogni elemento visivo sia al servizio dell’usabilità e non solo della spettacolarità.

Nonostante le premesse interessanti, restano diversi interrogativi da sciogliere. In primo luogo, la questione della privacy delle Calling Cards: chi avrà il potere di modificarle? Quali strumenti di controllo sulla visibilità saranno messi a disposizione? E come si gestiranno eventuali contenuti inappropriati? Sono aspetti cruciali, perché la centralizzazione delle funzioni rischia di semplificare sì l’interfaccia, ma potrebbe lasciare irrisolte alcune criticità di fondo legate al controllo dell’identità digitale.

Inoltre, la dipendenza delle nuove funzioni dalla sola app Telefono potrebbe generare una convivenza non del tutto fluida tra le diverse applicazioni dell’ecosistema Android. La semplificazione promessa rischia di essere solo parziale se la gestione delle informazioni resta legata a percorsi diversi a seconda dell’app utilizzata.

Anche il nuovo approccio visivo del Material 3 Expressive pone delle sfide: trovare il giusto equilibrio tra essenzialità e accessibilità sarà fondamentale per non penalizzare gli utenti con esigenze specifiche, che potrebbero risentire di scelte troppo minimaliste o poco personalizzabili.