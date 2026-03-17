Google Calendar: nuova funzione per viaggiatori e meeting internazionali

Google Calendar introduce la ricerca per città/paese per selezionare il fuso orario. Rollout dal 12 marzo per Rapid Release.
Riccardo Palermo
Pubblicato il 17 mar 2026
Google Calendar: nuova funzione per viaggiatori e meeting internazionali

Gestire appuntamenti e riunioni internazionali è sempre stata una sfida per chi lavora in team distribuiti o per chi viaggia spesso.

La complessità della selezione del fuso orario corretto su Google Calendar ha rappresentato, per anni, una fonte di piccoli errori e di lunghe perdite di tempo. Quante volte, infatti, ci si è trovati a scorrere liste interminabili, cercando la città giusta tra decine di opzioni poco intuitive? Oggi, però, tutto questo è destinato a cambiare radicalmente grazie a una novità che promette di rendere la ricerca del fuso orario un’operazione immediata e priva di errori.

Con la nuova funzione introdotta da Calendar, la selezione del fuso orario non sarà più un ostacolo. Basta digitare il nome della città o del paese per ricevere suggerimenti in tempo reale: una soluzione semplice, ma capace di incidere profondamente sull’efficienza organizzativa di aziende, professionisti e viaggiatori che si trovano spesso a pianificare meeting tra diverse aree geografiche.

Una piccola novità molto utile per chi viaggia molto

Il rilascio della funzione segue una tabella di marcia ben precisa: gli utenti che utilizzano domini Rapid Release stanno già iniziando a ricevere l’aggiornamento già dallo scorso 12 marzo 2026, con una distribuzione che sarà completata nell’arco di due settimane. Per chi invece opera su domini Scheduled Release, la novità sarà disponibile a partire dal 5 aprile 2026. Si tratta di una modifica apparentemente semplice, ma che introduce un valore aggiunto concreto nella gestione quotidiana dei calendari digitali.

La vera rivoluzione risiede nella rapidità e nell’intuitività del nuovo sistema. Durante la creazione o la modifica di un evento su Google Calendar, è sufficiente cliccare sul campo dedicato al fuso orario e iniziare a digitare: i suggerimenti appaiono immediatamente, permettendo di selezionare con precisione la città desiderata senza il rischio di commettere errori.

Oltre alla praticità, la nuova ricerca del fuso orario contribuisce a ridurre la probabilità di errori che, in passato, potevano trasformarsi in imbarazzanti fraintendimenti organizzativi. Un invito inviato con il fuso sbagliato può generare confusione, ritardi e perdita di credibilità, soprattutto in ambito internazionale. Per questo motivo, gli esperti suggeriscono alcune semplici best practice: verificare sempre il fuso selezionato prima di inviare l’invito, utilizzare nomi di città standard e facilmente riconoscibili (come “Londra” o “New York”) e specificare sempre l’orario locale nel testo dell’invito. Questi accorgimenti, uniti alla nuova funzione, contribuiscono a minimizzare il margine di errore anche in aziende con policy rigorose e calendari complessi.

Gli amministratori di Google Workspace sono chiamati a monitorare attentamente l’impatto della novità sui flussi di lavoro interni. È fondamentale assicurarsi che la corretta selezione del fuso orario venga mantenuta anche in fase di sincronizzazione con client esterni e durante la condivisione dei calendari. Un feedback tempestivo dai team può aiutare a individuare e risolvere eventuali criticità prima che diventino problemi organizzativi di più ampia portata.

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