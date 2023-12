Google Chrome avvierà Safety Check in automatico per aumentare la sicurezza

Google è continuamente al lavoro sui nuovi aggiornamenti utili per migliorare l’interfaccia utente di Chrome, il celebre browser web che ormai tutti o quasi utilizzano. Ovviamente non tutto riguarda la personalizzazione e il design.

Gli aggiornamenti e le funzionalità di sicurezza sono altrettanto presi in considerazione dal colosso che vuole in ogni modo proteggere gli utenti di Chrome da qualsiasi vulnerabilità. Ora, la società ha appena annunciato una serie di nuove modifiche sia in termini di prestazioni che di sicurezza, proseguendo dunque con il suo programma di rinnovamento.

Google, Safety Check partirà in automatico per salvaguardare gli utenti su Chrome

Google ha annunciato che Safety Check, la sua misura di sicurezza e privacy dedicata al browser Chrome, è in procinto di ricevere nuovi aggiornamenti. Questi saranno utili per rafforzare la protezione per gli utenti che usano il browser su desktop.

Questa funzionalità, che rileva tutte le possibili minacce alla sicurezza e protegge gli utenti dagli attacchi di terze parti, non dovrà essere avviata ma sarà proprio Chrome ad eseguirla automaticamente. Partirà dunque un controllo di sicurezza in background durante l’utilizzo del browser sul desktop.

Questo significa che nel caso in cui una delle password dovesse essere compromessa, l’utente sarà avvisato in maniera più rapida. Ma questa non è la sola novità che riguarda Chrome ultimamente.

Chiunque dovesse aver iniziato a utilizzare la funzione risparmio memoria di Chrome, avrà certamente notato che ci sono stati dei miglioramenti. Introdotta nel 2022, la funzione Memory Saver è una utile per liberare memoria sul computer mentre si naviga con Chrome.

Funziona eliminando tutte le schede inattive, contribuendo così in maniera significativa a preservare la batteria del dispositivo. Ora, Google permette ai suoi utenti un maggiore controllo su quali schede devono essere chiuse o rimanere aperte quando è questa funzionalità di risparmio memoria è attiva.